Randstad beleeft gouden tijden

Nieuwe werknemers van Randstad moeten soms iets langer wachten op hun arbeidscontract en het afronden van alle formaliteiten. De personeelsafdeling draait overuren. Op de Nederlandse kantoren van het uitzendconcern – waar ook Tempo-Team en Yacht onder vallen – kwamen de eerste helft van dit jaar veel meer nieuwelingen werken dan eerdere jaren: bijna 770, op een totaal van nu zo’n 4.500 medewerkers.

Uitzendbureaus hebben het druk. Ze beleven gouden tijden nu het economisch optimisme terugkeert, de bestedingen toenemen en de vraag naar arbeidskrachten groeit.

In tal van beroepen zijn de personeelstekorten al nijpend: van leerkrachten tot koks, van accountants tot metselaars. Die lijst wordt alleen maar langer. Tegelijk willen bedrijven hun ‘flexibele schil’ behouden of zelfs uitbreiden, zodat ze snel kunnen op- en afschalen als dat nodig is.

De omzet van uitzendbureau Randstad nam de laatste drie maanden wereldwijd toe met 37 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De omzet was ruim 6 miljard euro, maakte de mondiale marktleider uit Diemen dinsdag bekend.

Lees ook: Veerkrachtig Randstad moet niet te vroeg juichen

Nu zegt deze vergelijking met vorig voorjaar weinig: in die eerste lockdownperiode werden uitzendkrachten op grote schaal naar huis gestuurd en schreven uitzendbureaus dieprode cijfers. Maar de omzet en winst van Randstad zijn óók alweer iets hoger dan hetzelfde kwartaal in 2019. „Het herstel verloopt erg snel”, zegt topman Jacques van den Broek. „Sneller dan we een paar maanden geleden verwacht hadden.”

Die groei leidt nog niet tot drukkere werkdagen voor Sandra de Kort, regiodirecteur in Zuidwest-Nederland. Zij geeft leiding aan de managers van ruim twintig Randstad-vestigingen en spreekt grote klanten in haar regio. „De hoeveelheid werk wordt niet anders, maar het type gesprekken dat ik voer wel.”

Randstad investeert veel in verzamelen en verbeteren van arbeidsmarktdata

Ze praat nu veel met bedrijven, zegt ze, over hoe zij aantrekkelijker kunnen worden voor werkzoekenden. „In een schaarse markt moet je per definitie een aantrekkelijk aanbod hebben. De een kan meer perspectief bieden, de ander een hoger salaris, of een betere werksfeer.”

Daarbij helpt de schat aan data die het uitzendbureau bezit. Zo weet Randstad veel over de wensen van verschillende typen werkzoekenden, dankzij uitgebreide enquêtes. De Kort: „Een magazijnmedewerker heeft andere drijfveren dan een boekhouder.” Intercedenten van Randstad gebruiken die informatie bij het schrijven van een vacaturetekst, zodat ze de juiste doelgroep aanspreken.

„En als wij bijvoorbeeld weten dat productiemedewerkers bereid zijn om hooguit een half uur naar hun werk te reizen”, zegt De Kort, „dan weten onze intercedenten dat het geen zin heeft om verder van die locatie te gaan zoeken”.

Praten met een chatbot

Randstad heeft al veel geïnvesteerd in het verzamelen en verbeteren van arbeidsmarktdata. Die toepassingen zullen alleen nog maar „fijnmaziger en gebruikersvriendelijker” worden, zegt Van den Broek.

De topman voorspelt dat werkzoekenden binnen „één of twee jaar” eerst een gesprek voeren met een chatbot van het uitzendbureau. Pas daarna volgt een gesprek met de intercedent. „In de Verenigde Staten is dat al 1,5 miljoen keer gebeurd. Kandidaten vinden dat zelf ook een prima gesprek.”

Lees ook dit interview met de topman van Randstad: ‘Iedereen een vaste baan? Dat is niet de oplossing’

Nu de arbeidskrapte toeneemt, zou Van den Broek veel nauwer willen samenwerken met uitkeringsinstantie UWV en gemeenten. „Als je onze data combineert met die van hen, kunnen we een individuele aanpak ontwikkelen om iedereen die dat wil aan het werk te helpen en houden.”

Want er zijn nog steeds werkzoekenden. Alleen soms hebben zij wat extra scholing of begeleiding nodig voordat zij op bestaande vacatures passen. „De overheid moet echt samen met private partijen naar de toekomst van de arbeidsmarkt kijken”, zegt Van den Broek. „Anders gaat het onze economische groei in de weg zitten, en kunnen we door personeelstekorten niet investeren in klimaat, onderwijs en gezondheidszorg.”