Politie onderzoekt zware mishandeling 14-jarige in Amstelveen

De politie is begonnen met een onderzoek naar de zware mishandeling van een 14-jarig meisje maandag in Amstelveen. Het slachtoffer is daarbij zwaargewond geraakt en is behandeld in het ziekenhuis. Het gaat volgens getuigen en direct betrokkenen vermoedelijk om lhbtiq+-gerelateerd geweld, meldt de politie dinsdag.

Het slachtoffer is nog niet in staat geweest om aangifte te doen, maar de politie zegt deze zo snel mogelijk op te nemen. Bij de mishandeling zouden meerdere, vermoedelijk minderjarige, verdachten betrokken zijn geweest. De politie is begonnen met het verzamelen van zoveel mogelijk beeldmateriaal uit de omgeving. Ook wordt de kleding van het slachtoffer onderzocht op mogelijke dna-sporen van de daders. Getuigen worden ook gehoord.

De vader van het slachtoffer deelde maandag op LinkedIn een verhaal over de mishandeling. Volgens hem zou zijn dochter zijn aangesproken door een jongen die aan haar vroeg of ze een „jongen of meisje” is. „Dat maakt toch niet uit”, zou ze geantwoord hebben. Vervolgens is ze in elkaar geslagen, waarbij ze volgens haar vader een gebroken neus, kaakfractuur en meerdere ernstige verwondingen op haar gezicht opliep.