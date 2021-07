Ook Neder-Germaanse Limes op lijst werelderfgoed

De Neder-Germaanse Limes is door VN-organisatie Unesco aan de Werelderfgoedlijst toegevoegd. Dat meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dinsdag. Maandag werden de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Koloniën van Weldadigheid al op de lijst geplaatst.

De noordelijke Limes (Latijn voor grens) van het Romeinse Rijk liep tweeduizend jaar geleden dwars door Nederland, langs de Rijn en diende als bescherming tegen Germaanse stammen. Deze grensstreek was een onderdeel van de langere grens door Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De Romeinen bouwden er onder meer wachttorens en legerkampen om de grens te beschermen. Er zijn negentien vindplaatsen van de oude grens in Nederland en vijfentwintig in Duitsland. Nederland heeft de nominatie daarom ook namens Duitsland ingediend.

„Dit is erfgoed waar Nederland trots op mag zijn. Het verbindt ons verleden met het heden. En ik ben blij dat we met plaatsing op de lijst ervoor zorgen dat deze gebieden nu en in de toekomst bewaard en toegankelijk blijven voor iedereen”, laat minister Ingrid van Engelshoven (OCW, D66) weten. Op de Werelderfgoedlijst staat cultureel en natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld, en dat van groot belang wordt geacht om te behouden.

