Onheilspellend scenario voor olympische ploeg

De Olympische Spelen in Tokio zijn nog geen week oud, maar in de eerste dagen ontrolt zich voor de Nederlandse ploeg, voor het oog van de internationale sportwereld, een onheilspellend scenario.

Het gaat niet eens zozeer om de sportieve prestaties van ‘TeamNL’, tot dusverre. Die vallen hier en daar flink tegen, daar kan niemand omheen. Soms gebeurde het door eigen toedoen, zoals in het Nederlandse wielerkamp dat twee gouden kansen door de vingers liet glippen. Maar er zijn de komende twaalf dagen nog honderden medailles te vergeven. Daar zal ook Nederlands goud bij zitten. Olympische Spelen leveren al sinds 1896 onbegrepen missers op – en verrassende winnaars. Dat is precies waarom topsport het paradijs is voor de winnaar, en gekmakend voor de verliezer.

Maar een handvol gemiste medailles vormden niet de reden dat chef de mission Pieter van den Hoogenband en zijn voorganger en nu technisch directeur van NOC-NSF Maurits Hendriks, zich zo vroeg al genoodzaakt voelden in allerijl een persconferentie te beleggen. Door een onevenredig groot aantal coronabesmettingen, mysterieus genoeg vooral onder reizigers op een zaterdagse KLM-vlucht, ligt de Nederlandse ploeg onder een vergrootglas in olympisch Tokio.

Het scenario dat zich ontvouwt kan voor niemand als een verrassing komen; wie Olympische Spelen organiseert haalt tienduizenden mensen uit meer dan tweehonderd landen. Hoe gering het aantal olympische besmettingen relatief ook is, de bubbel van Tokio blijkt geen vacuüm. En feit is dat de olympische stad dinsdag 2.848 besmettingen telde, duizend meer dan vorige week.

Hoe veilig was de ‘olympische’ KLM-vlucht?

Waarom juist de Nederlandse olympiërs, samen met de ploeg van Tsjechië, eruit springen in het olympisch dorp is vooralsnog een raadsel. Ergens zat de bron. Misschien wordt nog eens blootgelegd of TeamNL fouten heeft gemaakt of niet. Maurits Hendriks meent dat lang niet vaststaat dat vlucht KL861 de besmettingbron is . Hij suggereerde dat besmettingen ook kunnen zijn opgelopen na aankomst in Tokio, in de wachtruimte op de luchthaven, onderweg naar het olympisch dorp, of in de eetzaal van het onderkomen van de sporters, en dus mogelijk „door de lokale bevolking”. Misschien was het pure pech, misschien rekenden de sporters er te veel op dat volledige vaccinatie bescherming biedt tegen besmetting, zoals een tijd werd vermoed en gehoopt.

Ondertussen worden sporters met een mondkapje van TeamNL met argwaan bekeken, en zoveel mogelijk gemeden. Een Nederlandse roeister ondervond dat toen zij door een Australische coach werd toegeschreeuwd te verdwijnen toen zij roeiriemen ophaalde uit een botenhuis. De roeiploeg in Tokio is letterlijk buiten de olympische maatschappij geplaatst. Niet gewenst in bussen. Of in de eetzaal. Je kunt het de tegenstander nauwelijks kwalijk nemen. Topsport tijdens een pandemie.

Anti-Japans, extremist en verrader -zo werd deze activist in Tokio genoemd

Sporters en begeleiders die daadwerkelijk Covid-19 opliepen weten wat het is; zij zijn voor tien dagen in een isolation facility opgesloten en mogen niet naar buiten, zoals in het olympische draaiboek was aangekondigd. Hun leefomstandigheden maken Hendriks ziedend op de organisatie. Hij schakelt zelfs de ambassadeur in om hun situatie te verbeteren.

Ook voor de Nederlandse sporters die het oneindige testregime ongeschonden doorkomen, gelden zichtbare en onzichtbare vormen van quarantaine. Intern zijn de beperkingen verscherpt en contacten tot een minimum beperkt. Een normaal olympisch leven is er niet bij, voor zover dat er al was. Voor de sporters moet het voelen alsof ze nog net gedoogd worden bij wedstrijden. Het is een pijnlijk lot voor atleten die jaren hebben toegeleefd naar een olympisch hoogtepunt. En het staat mijlenver van de olympische gedachte dat sport moet verbroederen.

Focus houden

Dat er chagrijn over de Nederlandse ploeg is neergedaald mag geen verwondering wekken. Of het terecht is of niet, angst voor nieuwe besmettingen heeft consequenties. Topprestaties vereisen volledige focus. Niemand weet dat beter dan de chef de mission, drievoudig olympisch kampioen zwemmen. Stress om de voortdurende testen, vrees voor een klop op de deur – wie is de volgende? – leiden af van hun core business: voorbereiden op hun beste prestatie ooit.

Van den Hoogenband bezweert dat zij professioneel genoeg zijn om zich te concentreren op sport. Hij noemt ze „zeer strijdbaar” en „een ploeg die valt en opstaat”. Het klinkt als een peptalk ; de baas van TeamNL moet optimisme uitstralen. Feit is dat geen chef de mission eerder is geconfronteerd met zo’n situatie. Een verkeerde schaatswissel of een weggestuurde turner – het verbleekt bij wat hij voor zijn kiezen krijgt.

Het zegt vooral veel over Tokio 2020, in de zomer van 2021. Het is te vroeg om conclusies te trekken, over prestaties of over de besmettingen. Nederlandse sporters zullen zichzelf straks huldigen als olympisch kampioen, ze zullen op het podium staan. Maar net zo vaak zal het blijven gaan over het virus en over het besluit om Olympische Spelen te houden tijdens een pandemie.