Omvangrijk Vaticaans corruptieproces begonnen, kardinaal ontkent schuld

Het ontslag van kardinaal Angelo Becciu kwam in september vorig jaar als een donderslag bij heldere hemel. Paus Franciscus vroeg de kardinaal een stap opzij te zetten, en ontnam hem toen ook zijn recht als kardinaal om mee te stemmen tijdens een conclaaf, de verkiezing van een nieuwe paus.

Becciu houdt sindsdien met klem vol onschuldig te zijn. Hij beschouwt de aanklacht wegens verduistering als een „grote onrechtvaardigheid, die hij alleen kan zien als een test van zijn geloof”, zegt zijn advocaat. De kardinaal is de meest prominente beklaagde van tien in totaal, bij het grootste strafproces wegens financiële misdrijven in de moderne geschiedenis van het Vaticaan. Gezien de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot Covid-19 en het aantal beklaagden, advocaten en journalisten, wordt een zaal in een van de beroemde Vaticaanse musea als tijdelijke rechtbank gebruikt.

Centraal in dit proces staat de miljoeneninvestering in een pand in het chique Londense district South Kensington. Het staatssecretariaat van het Vaticaan investeerde zo’n 350 miljoen euro in het gebouw, maar leed volgens het Vaticaan zelf naar schatting 73 tot 166 miljoen euro verlies. Becciu was als stafchef van het staatssecretariaat de nummer drie in de hiërarchie van het Vaticaan. In zijn machtige administratieve functie beheerde hij honderden miljoenen euro’s.

Maar er speelt meer dan een fout gelopen vastgoeddeal. Paus Franciscus confronteerde Becciu vorig jaar ook nog met bewijs dat hij 100.000 euro aan fondsen had overgemaakt aan een liefdadigheidsorganisatie in Sardinië, die wordt bestuurd door Becciu’s broer.

Artikelen van Prada

De kardinaal wordt ook in verband gebracht met Cecilia Marogna, een veertigjarige vrouw, net als Becciu uit Sardinië, die van hem een inlichtingenopdracht kreeg waarvoor ze rijkelijk werd vergoed. Volgens de aanklagers heeft Marogna 575.000 euro verduisterd, dat als losgeld moest dienen om gegijzelde katholieken mee te bevrijden. Maar het geld werd onder meer aan artikelen van Prada en Louis Vuitton besteed. Marogna geeft toe dat ze die som ontving, en zegt dat het een vergoeding voor haar onkosten betrof.

Ook twee voormalige toplieden van het financiële auditkantoor van het Vaticaan worden vervolgd, net als medewerkers van het staatssecretariaat en Italiaanse makelaars en bankiers, die betrokken waren bij de Londense investering en bij andere financiële transacties.

De paus benoemde Giuseppe Pignatone (links) tot voorzitter van de Vaticaanse rechtbank. De Siciliaanse oud-aanklager is één van de beroemdste antimaffiamagistraten van Italië. Foto Simone Risoluti/AFP

Reputatieschade ligt voor de hand, gezien de oorsprong van het geld. Voor de kas van het staatssecretariaat van het Vaticaan vormt de Sint-Pieterspenning een belangrijke bron van inkomsten. Dat is de collecte voor de paus die elk jaar rond 29 juni in alle kerken ter wereld wordt gehouden. Het bedrag in de ‘pot’ van de Sint-Pieterspenning zou 600 miljoen euro bedragen. Volgens de krant Corriere della Sera besteedt het Vaticaan slechts 10 procent van dat bedrag aan liefdadigheid, en wordt het overgrote deel van het geld gebruikt om de uitgaven te financieren van de Romeinse Curie, de Vaticaanse ambassades, de Vaticaanse media, tot en met de kerkelijke rechtbanken. Volgens de aanklagers werd geld van die donaties ook in offshore beleggingen gestopt.

Financiële controle

Maar het Vaticaan benadrukt dat deze rechtszaak juist bewijst dat de interne controle werkt. De aanklagers gingen aan de slag na twee klachten uit 2019 door het Instituut voor de Religieuze Werken (het ‘IOR’, de bank van het Vaticaan) en het kantoor dat verantwoordelijk is voor de financiële controle.

Franciscus zelf heeft dit proces niet afgewacht om zijn conclusies te trekken. Behalve kardinaal Becciu ontdeed hij ook de andere sleutelfiguren in de zaak van hun macht. In 2019 haalde de paus bovendien Giuseppe Pignatone naar Vaticaanstad, om hem te benoemen tot voorzitter van de Vaticaanse rechtbank. De Siciliaanse oud-aanklager is één van de beroemdste antimaffiamagistraten van Italië, met een dijk van een reputatie. Tijdens zijn decennialange carrière kreeg Pignatone honderden gangsters van de Siciliaanse en Calabrese georganiseerde misdaad in de cel.

De paus haalde ook het geld weg bij het staatssecretariaat, om de Vaticaanse fondsen daarna te laten beheren door Apsa, een soort soeverein fonds binnen het Vaticaan. Om te tonen dat financiële transparantie voortaan het mantra is, maakte Apsa enkele dagen voor de start van het proces voor het eerst een begroting openbaar.

Maar sommige advocaten van de verdediging vinden het proces juist allesbehalve transparant. Ze hekelen dat het rechtssysteem in Vaticaanstad zich nog beroept op een Italiaanse wet uit 1889, die in Italië zelf in onbruik is geraakt. Dat de advocaten tijdens de fase die voorafging aan het proces, geen inzage kregen in de bewijzen tegen hun cliënten, schendt volgens hen de rechten van de verdediging.

Na de inleidende hoorzitting, die woensdag afloopt, wordt een uitstel tot in oktober verwacht. In de herfst wordt de strafzaak echt gevoerd.

