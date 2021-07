Triatlete Rachel Klamer vierde in olympische race

Rachel Klamer in actie, ze komt uiteindelijk als vierde over de finish tijdens de olympische triatlon in het Odaiba Marine Park. Foto Olaf Kraak/ANP

Het sterke optreden van Klamer was verrassend, want de oud-Europees kampioene had een moeilijk jaar achter de rug met het overlijden van haar moeder, een hardnekkige blessure en hartproblemen bij haar echtgenoot.

De Nederlandse triatlete Rachel Klamer heeft op haar derde Olympische Spelen haar beste resultaat behaald. De 30-jarige Beuningse rukte in de olympische wedstrijd in Tokio in de afsluitende 10 kilometer hardlopen op naar voren en eindigde op de zeer verdienstelijke vierde plaats.

Welkom in een nieuw blog – dinsdag 27 juli

De redactie van NRC houdt elke dag de uitslagen en belangrijkste ontwikkelingen bij (ook die buiten de sportvelden) rondom de Olympische Spelen in Tokio. De datum van gisteren, 26 juli, stond bij Matthieu van der Poel dikgemarkeerd in de agenda, maar de mountainbiker kwam ongelukkig ten val in de race en moest opgeven. Meer pech op twee wielen: BMX’er Niek Kimmann werd tijdens een training voor de voeten gelopen door een official en hield aan die botsing een pijnlijke knie over - het lijkt erop dat hij aankomende donderdag zijn wedstrijd gewoon kan fietsen. Dan had TeamGB meer succes: de Britse mountainbiker Tom Pidcock won het olympisch goud, net als schoonspring-duo Tom Daley en Matty Lee.

En vandaag? Kira Toussaint zwemt de finale op de 100 meter rug. Er komen twee mountainbikers uit in de crosscountry-wedstrijd bij de vrouwen: Anne Tauber en Anne Terpstra. Er is ook de Grand Prix finale in de landenwedstrijd van de sportdressuur. De heren spelen een kwartfinale in het 3×3 basketbal; zij wisten maandag in de verlenging met 22-20 te winnen van Polen. Dinsdag treffen de basketballers Letland.

Hieronder het hele toernooiprogramma van Nederland: