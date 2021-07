Nederland neemt onderzoek naar fatale mishandeling Mallorca over van Spanje

Het Openbaar Ministerie neemt het onderzoek naar de fatale mishandeling eerder deze maand op Mallorca over van de Spaanse autoriteiten. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. Het parket Midden-Nederland was al een onderzoek naar de zaak begonnen en krijgt dinsdag het dossier vanuit Spanje toegestuurd.

Op woensdag 14 juli raakte een Nederlandse man zwaargewond na een mishandeling door een groep andere Nederlanders in El Arenal, een badplaats dichtbij Palma de Mallorca. Het slachtoffer overleed op 18 juli aan zijn verwondingen. Uit camerabeelden zou blijken dat de 27-jarige man, terwijl hij op de grond lag, meermaals tegen zijn hoofd is getrapt.

De verdachten, negen Nederlanders in de leeftijd van 18 tot 20 jaar uit Hilversum en Bussum, vlogen kort na de vechtpartij terug naar Nederland. De groep zou dezelfde avond nog meer mensen lastiggevallen hebben, onder wie Nederlanders. De politie vraagt daarom mogelijke getuigen om contact op te nemen. Het OM verwacht dat het tot twee weken duurt voordat alle stukken in het dossier uit het Spaans zijn vertaald. Een team met rechercheurs van de politie van Midden-Nederland is inmiddels begonnen met het onderzoek.