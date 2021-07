Nederland levert genocideverdachte uit aan Rwanda

De Rwandese genocideverdachte Venant R. is maandag door Nederland uitgeleverd aan Rwanda. De 72-jarige R. zou tijdens de Rwandese genocide in 1994 opdracht hebben gegeven tot ruim duizend moorden op Tutsi’s in het zuiden van het land. De openbaar aanklager van het land bedankte de Nederlandse autoriteiten maandagavond voor hun medewerking.

R. werd in 2019 gearresteerd in het Utrechtse Leersum, nadat Rwanda had gevraagd om zijn uitlevering. Hij werkte ten tijde van de genocide, waarbij zeker 800.000 mensen werden vermoord, als regiodirecteur bij landbouwinstituut ISAR Rubona, gelegen vlakbij de stad Butare. Op het terrein van het instituut verzamelden zich meer dan duizend gevluchte Tutsi’s, onder wie vrouwen en kinderen. R. zou milities naar het terrein hebben gehaald om hen te vermoorden.

De man vroeg in 2000 asiel aan in Nederland, maar de IND wees toen al zijn aanvraag af omdat vermoed werd dat R. betrokken was geweest bij de genocide. Een rechter wees vervolgens een beroep op de afwijzing af. Nog geregeld worden Rwandese genocideverdachten aangehouden in het buitenland. Zo leefde een van de hoofdverdachten van de genocide, financier Félicien Kabuga, tot 2020 onopvallend in een buitenwijk van Parijs. Hij werd gearresteerd en overgebracht naar Den Haag, waar het internationale Rwanda-tribunaal is gevestigd.