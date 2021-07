Nanne is negentien. Eindelijk kan hij alleen met vrienden op vakantie. Eerst een weekje Ommen, dan is hij twee dagen thuis om vervolgens door te gaan naar Turkije.

„Mam, ben je die twee dagen wel veel thuis?”, vraagt hij. Ik zie haar moederhart smelten. Die jongen toch, zo graag bij zijn moeder.

„Dat is fijn”, zegt hij als ze bevestigend heeft geantwoord, „want ik heb denk ik heel veel was.”

