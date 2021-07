Meer kinderen geboren in eerste helft 2021

In het eerste halfjaar van 2021 zijn in Nederland een paar duizend meer kinderen geboren dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal werden 86,2 duizend kinderen ter wereld gebracht, 4,5 duizend meer dan in het begin van 2020. Vooral in de maanden februari, maart en april was er sprake van een geboortegolf, blijkt uit cijfers van het CBS. Of er sprake is van een ‘coronababyboom’ kan het instituut nog niet zeggen, al wordt in meerdere Europese landen het hoge geboortecijfer in verband gebracht met de wereldwijde pandemie.

Een andere mogelijke verklaring is volgens het CBS dat twintigers hun kinderwens de afgelopen jaren hebben uitgesteld. Verwacht werd dat dit „op enig moment” wel weer zou worden ingehaald. Dit zou samenhangen met het moment waar op de eerste schok rond de coronapandemie voorbij was: „de financiële consequenties leken mee te vallen en het werd duidelijk dat overheden de ergste klappen op zouden vangen”, aldus een van de onderzoekers. „Mogelijk is daardoor het proces van ‘inhaal’ bij jongere generaties versneld”. Ook andere landen, zoals Duitsland, ervaren een groter aantal geboortes sinds maart.

Per saldo groeide het Nederlandse bevolkingsaantal met 31.700 inwoners, ondanks de nog altijd relatief hoge oversterfte. Er overleden de afgelopen maanden 83.300 mensen. Dat zijn er weliswaar 2.400 minder dan in dezelfde periode vorig jaar, maar nog altijd 6.600 meer dan in de eerste helft van 2019. De grootste groei kan worden verklaard door een hoger migratiesaldo. Het aantal mensen dat emigreerde nam flink af ten opzichte van een jaar eerder, vooral in het eerste kwartaal van 2021. Het aantal immigranten bleef nagenoeg gelijk ten opzichte van 2020. Waren het er in de eerste helft van 2020 nog 90,7 duizend, daar schreven de afgelopen maanden ruim 93 duizend migranten zich in bij een Nederlandse gemeente.

Van de groep immigranten verhuisden ten opzichte van 2020 minder mensen uit de EU naar Nederland, terwijl het aantal immigranten van buiten de EU juist steeg. In de eerste helft van 2021 schreven bijna 92,8 duizend immigranten zich in bij een Nederlandse gemeente.