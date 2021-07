Loua wordt één en dat wordt voor het eerst gevierd

Glimlachend komt Sandra Burger (34) deze zondagochtend naar buiten met een kleine, bergvormige, roze taart. Bovenop de taart prijkt een kaarsje in de vorm van het cijfer 1. Ze zet de taart op het eetblad van de kinderstoel waar haar dochter Loua Roelofsen in zit. „Lang zal ze leeeven, lang zal ze leeeven, lang zal ze leven in de gloooriiiaaa”, zingt de familieleden, er zijn er zo’n vijftien, terwijl ze hard in hun handen klappen.

Ze zitten in de achtertuin van Loua’s oma Thea van Goolen (63), in Almere. Tot hun nieuwe huis – ook in Almere – klaar is, wonen Sandra en haar man Gijs Roelofsen (37) met hun dochters Ninthe (4) en Loua tijdelijk in een appartement. Voor het eerst sinds ze daar wonen is dat te klein, nu ze na een jaar weer een familiefeestje geven.

Toen Loua geboren werd, kwam iedereen om de beurt op bezoek. Vanwege corona. „Vorige zomer daalde het aantal besmettingen, maar ik was toch heel voorzichtig”, zegt Sandra. „We hebben toen ook aanzienlijk minder mensen uitgenodigd dan dat we hadden gedaan als er geen pandemie was geweest. Ik ben dus heel blij dat we nu wel met bijna de hele familie bij elkaar zijn.”

Vlak na vorige zomer steeg het aantal besmettingen weer en volgden meer coronamaatregelen. Sommige familieleden die vandaag op het feestje zijn, hebben Loua daardoor pas een keer eerder gezien. Sandra: „Ik vreesde ook een beetje dat Loua een coronababy zou worden, mensenschuw. Maar dat is gelukkig niet het geval. Je ziet vandaag dat ze heel sociaal reageert op iedereen.”

Fantasiefestival

Gijs komt naar buiten met de ‘echte’, grote, taart: twee verdiepingen gehuld in uitbundig versierd wit en roze marsepein. Bovenop de taart staat een marsepeinen Nijntje. Gijs snijdt de taart in stukken, Thea deelt ze uit. Terwijl hij z’n stuk taart zit te eten, vertelt Gijs’ broer Freek Roelofsen (30) dat Castlefest in augustus toch niet doorgaat, vanwege de nieuwe coronamaatregelen die begin deze maand werden ingevoerd. Castlefest is een fantasiefestival in Lisse (Zuid-Holland) waar alle bezoekers zijn verkleed. Hij zou erheen gaan met zijn vriendin. „Ik zou als middeleeuwse piraat verkleed gaan”, zegt Freek. „Medo [honingwijn] drinken en vlees eten. Mijn vriendin is er kapot van dat het niet doorgaat.”

Freeks vriendin Suzanne van Bart (32) zit een stukje verderop taart te eten: „Ik keek er zo naar uit om even in een andere wereld te zijn.” Maar, zegt Suzanne, ze merkt ook dat ze snel went aan alles wat weer wél mag. Ze heeft er alweer een paar feestjes op zitten en vandaag voelt „gezellig en best normaal”.

Ik ben echt heel gefrustreerd over het Nederlandse coronabeleid Douwe verjaardagsgast

De zon gaat steeds feller schijnen. De gasten proberen hun stoel zo ver mogelijk in de schaduw te schuiven. Ze zitten verspreid door de tuin in groepjes aan kleine tafels, zodat de mensen die nog graag afstand willen houden dat makkelijker kunnen doen. Tussen de stoelen lopen drie honden elkaar onrustig achterna. De grootste voorop, de kleinste achteraan.

Vasthouden

Zo’n verjaardag is gezellig, maar Maria is vooral blij dat ze weer al haar naasten kan vasthouden nu ze gevaccineerd is. En William vindt het heel fijn dat hij weer met zijn sportclubje op een terras kan zitten. „We zijn oude mannen, maar we leken wel een stel jonge honden toen we weer voor het eerst mochten.”

Thea deelt saucijzenbroodjes uit. Ninthe gebruikt de benen van een aantal familieleden als racebanen voor haar speelgoedautootje.

„Maar jullie gaan dus naar Griekenland?”, vraagt Gijs aan zijn broer Douwe Roelofsen (34).

„Ja, dinsdag vertrekken we naar Lefkas. De laatste keer dat we met z’n tweeën op vakantie kunnen.”

„Mijn vriendin is zwanger”, verklaart Douwe. „Ze is in oktober uitgerekend.” Douwe vreest dat Nederland dan weer „van voren af aan” begint als het om corona gaat. Hij zegt: „Ik ben echt heel gefrustreerd over het Nederlandse coronabeleid. Jammer dat de politiek meer bezig is met beeldvorming dan met het oplossen van de crisis. Maar goed, je kunt er toch niks aan doen en het zonnetje helpt. En ik ben gelukkig gevaccineerd.”

De volgende shift

Aan het begin van de ochtend gaan de familieleden naar huis en maken ze plaats voor de volgende shift: de vrienden. De tuin is niet groot genoeg om beide groepen tegelijk te ontvangen.

„Wim, ik ga jouw horoscoop laten trekken!”, zegt Thea tegen Wim Burger (63), haar ex-man en de vader van Sandra, die op het punt staat om naar huis te gaan.

Lichtelijk geërgerd schudt Wim zijn hoofd.

„De vrouw bij wie ik dat laat doen, is goed hoor!”, zegt Thea. „Ze heeft zelfs corona voorspeld. Ze zei dat er wereldwijd iets ergs ging gebeuren, iets met aanraken.”

„Als jij daar blij van wordt, moet je dat gewoon doen, mam”, zegt Sandra. Ze kijkt in de doos die ze vanochtend voor familieleden had klaargezet om hun brief voor Loua in te stoppen. „Ik had iedereen gevraagd om een brief te schrijven voor Loua die ze mag openen wanneer ze achttien wordt.” Ze haalt de brief van haar tante uit de doos. Er zit een coronazelftest bij.