‘Liever dood door kogels dan aan dorst’

‘Sorry voor de vertraging, ik heb net pas internet”, zegt een vrouw even voor middernacht via de telefoon vanuit Iran. „Het regime sluit het mobiele netwerk af zodat de wereld niet weet wat er met ons gebeurt.”

De vrouw van in de twintig, universitair opgeleid maar werkloos, spreekt vanuit de plaats Ahvaz in het zuidwesten van Iran, tegen de Iraakse grens. Daar en in andere Iraanse steden gaan al bijna twee weken betogers de straat op om te protesteren tegen watertekorten, wanbeleid en politieke repressie. Volgens de vrouw, die naar eigen zeggen aanwezig was bij de betogingen, zijn er negen mensen om het leven gekomen door politiegeweld. „De politie schiet met traangas en echte kogels, direct op de mensen. Ook nemen ze mensen mee uit hun huizen, midden in de nacht.”

Demonstraties zijn in Iran geen uitzondering. De economische situatie in het land is schrijnend en mensen gaan regelmatig de straat op uit woede over het regime. Maar deze protesten zijn een eerste belangrijke uitdaging voor de nieuwe Iraanse president Ebrahim Raisi, die vorige maand aantrad.

Het hart van de protesten, de provincie Khuzestan, telt grote olievelden en is een belangrijke inkomstenbron voor het Iraanse regime. Desondanks is het gebied lange tijd verwaarloosd, deels vanwege een decennialange discriminerende politiek vanuit Teheran tegen de Arabische sprekende minderheid in die de regio.

De zomers in Khuzestan zijn extra ondraaglijk. Het kwik stijgt er regelmatig boven de vijftig graden, maar vanwege stroomtekorten hebben maar weinig mensen toegang tot airconditioning of ventilatoren. Daarbij kampt Iran momenteel met de grootste droogte in vijftig jaar. Veel mensen in Khuzestan, met name op het platteland, zitten zonder stromend water.

'Water is politiek’

Volgens David Michel, onderzoeker aan het Stockholm International Peace Research Institute, is dat niet alleen het gevolg van klimaatverandering. „Natuurlijk is dat de bredere context”, zegt hij telefonisch. „Maar de klimaatmodellen voorspellen al lange tijd dat juist deze gebieden het zwaar krijgen. Dat het er toch zó misgaat, komt door slecht watermanagement.”

Dat wanbeleid stamt vooral uit Irans drang zelfvoorzienend te zijn in zijn voedselvoorziening. Daardoor gaat 92 procent van de watervoorraad naar de landbouw. „Boeren krijgen gesubsidieerd water en worden aangemoedigd graan te verbouwen, ook in gebieden waar het klimaat daarvoor niet geschikt is”, aldus Michel. „Dat leidt tot grote verspilling.”

Wanneer er vervolgens tekorten ontstaan, bepaalt de overheid vaak welke boerderijen en bedrijven voorrang krijgen. „Soms wordt het water naar gebieden geleid waar meer steun voor het regime bestaat”, aldus Michel. „In Iran is water politiek.”

De inwoners van Khuzestan trekken aan het kortste eind, aldus de demonstrante in Ahvaz. Volgens haar krijgt de olie- en staalindustrie nog steeds genoeg water, maar zijn de velden van Arabisch sprekende boeren uitgedroogd. „Op deze manier proberen ze ons weg te jagen uit ons thuisland.”

Uit de roep om water vloeide dan ook al snel een veel bredere politieke woede. Volgens de vrouw keren de betogers zich tegen corruptie en discriminatie tegen de Arabisch sprekende minderheid. De demonstranten in Khuzestan kregen bijval van betogers in de Iraanse provincies Koerdistan en West-Azerbaijan, waar eveneens veel niet-Perzische etnische minderheden wonen. Ook waren er deze maandag demonstraties in de hoofdstad Teheran.

Tot dusver zijn zeker honderd demonstranten in Khuzestan gearresteerd, zegt Tara Sepehri Far, Iran-onderzoeker van Human Rights. „We maken ons grote zorgen over hun behandeling want we weten dat gedetineerden regelmatig gemarteld worden.” Far wijst op het extreme geweld dat de Iraanse regering inzette bij de laatste massale protesten, eind 2019. „Natuurlijk zijn we bang”, zegt de vrouw in Ahvaz. „Maar we gaan liever dood door kogels dan door de dorst.”