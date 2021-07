Kinderhandjes houden graffiti dynamisch in Groningen

Een drietal kinderen rent gierend van de ene kant van de Groningse museumzaal naar de andere. „Daar! Ik zie er nog een!” Een witte handafdruk maakt zich even kenbaar op het muurvullende scherm. Een meisje van rond de twaalf springt omhoog en slaat er hard tegenaan met haar hand. Onder haar palm vormt zich een zee van blauwe vlakken, die langzaam over de gehele lengte van de muur golft.

De videomuur AR Graffiti van kunstcollectief WERC is een van een reeks zaalvullende opstellingen voor de Kinderbiënnale in het Groninger Museum – een project dat kinderen actief bij kunst probeert te betrekken. Kleine groepjes kinderen trekken enthousiast door het gebouw, wringen zich door ratelende bossen en zachte grotten van stof. De digitale graffiti van het Groningse collectief WERC hoor je voordat je hem ziet: het gejoel van de kinderen overstemt de dynamische beats die uit de speakers rollen.

Lees ook deze reportage over WERC: Computermagie in een Drents bos

„Er zitten sensoren in de muur, en de handafdrukken zijn gemaakt met een speciale verf die elektrisch geleidend is”, vertelt Olav Huizer, de technische man van WERC. Hij wijst naar de muur. „Die reageert weer op de lading in jouw lichaam. Zo registreren we of er iemand in de buurt komt. Je hoeft de afbeeldingen dus niet aan te raken.”

Pats! horen we op de achtergrond. „Maar de kinderen doen het toch”, voegt Huizer droogjes toe, „dus er zit ook een laag op die we kunnen schoonmaken.”

Zestien keuzes

Vier letters in verschillende graffiti-stijlen prijken op het doek: de afkorting WERC. Raak je een handafdruk aan, dan vult de nabijgelegen stijl de muur. „Er zijn vier elementen in vier stijlen, dus zestien keuzes”, zegt Huizer. „Maar Jelle kan je het graffiti-lingo beter uitleggen, denk ik.”

Door handafdrukken aan te raken verander je de stijl van de videomuur AR Grafitti van WERC. Foto Siese Veenstra

De pretogen van Jelle Valk zijn nauwelijks te verbergen, zelfs niet achter zijn bril. Tien jaar geleden liet hij zijn liefde voor graffitikunst varen om fulltime licht- en videokunst te maken met WERC. „Dit werk vloeit voort uit onderzoek dat ik gedaan heb naar de verschillende graffiti-stijlen”, vertelt Valk. „Eigenlijk is graffiti slechts je handtekening, en die kan je daarna zo complex maken als je wilt. Je maakt keuzes over vier elementen: de kleur van de letter, het 3D-effect dat je meegeeft, een achtergrond en add-ons, extra zwieren.”

Bij klassieke graffiti is dat een statisch proces, zegt Valk: je maakt een keuze, en daar moet je mee leven. In Augmented Reality Graffiti (AR Graffiti) kunnen bezoekers echter zelf kiezen wat de overhand mag hebben. Valk: „We maken het statische dynamisch.”

Rode wolkjes

De handgetekende animaties van Joachim Rümke vervloeien via een handdruk op de muur met 3D-kunst. Het werk grijpt je zolang die keuzes simpel blijven: rode wolkjes die over het witte vlak spoken, of een 3D-effect dat fel oranje langs de letters wuift. „Minder is meer in graffiti”, zegt Valk.

De kinderen hebben daar geen boodschap aan: onder hun vingers verandert AR Graffiti in een kakofonie van prikkels, waar rood gif van groene letters druipt en felle blauwe panelen de ruimte vullen met licht. „De kinderen jagen toch vooral achter de handjes aan”, zegt Valk met een glimlach. „Maar op een gegeven moment komen ze erachter dat elk handje een keuze is.” Hij wil dat proces niet te veel leiden. „Laat de kinderen maar kiezen wat ze mooi vinden.”

Kinderbiënnale 2021. T/m 9 januari 2022 in het Groninger Museum. Inl: . T/m 9 januari 2022 in het Groninger Museum. Inl: groningermuseum.nl