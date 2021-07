Ierse publieke omroep stuurt al zijn journalisten op klimaatcursus

In de wirwar van berichten over extreem weer die deze zomer over nieuwsconsumenten worden uitgestort, viel het niet zo op, maar ook Ierland is deze zomer in de ban van de hitte. Nu betekent extreem weer op het groene eiland wel even wat anders dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar op sommige plaatsen de temperatuur deze zomer een eind boven de vijftig graden uitkwam.

Het feit dat de temperatuur enkele dagen op rij boven de dertig graden uitkwam zorgde niettemin voor een verhit gemoed bij de eilandbewoners. Nooit eerder dagen zij de temperatuur uitstijgen boven de 33,3 graden, het weerrecord uit 1887.

De berichtgeving hierover leidde tot kritiek, met name op sociale media. Zo zou de publieke omroep in het land - Raidió Teilifís Éireann (RTÉ) - stelselmatig verzuimen bij berichten over hitte de koppeling te maken met het opwarmende klimaat.

Deze maandag reageerde omroepdirecteur Jon Williams op de kritiek. „We zijn terecht tot de orde geroepen”, schrijft hij op het blog van de omroep. „Onze journalisten doen hun werk eerlijk en integer, maar zijn als mensen ook feilbaar.” Voor de pandemie had de omroep één correspondent die wetenschap en klimaat moest volgen. „Maar sinds de pandemie begon was deze journalist alleen nog maar dáár mee bezig.”

Verplichte workshop

Hoewel hij aangeeft dat wetenschappers, en daarmee ook journalisten, doorgaans terecht voorzichtig zijn in het toeschrijven van incidenteel weer aan klimaattrends, belooft Williams beterschap. „We stellen een team samen dat zich geheel en al zal wijden aan het verslaan van de klimaatcrisis. Om te beginnen met de klimaattop die in november in Glasgow zal plaatsvinden.” Ook moeten alle journalisten van de omroep vanaf september verplicht een workshop over klimaatverandering bijwonen.

Op de zeldzame hittegolf volgden intussen alweer gebruikelijker weer, nu teisteren onweer, storm en regen het eiland weer als vanouds. Maar Williams wijst op de wetenschappers die afgelopen weekend in de Financial Times alarm sloegen: „De toename van extreem weer overtreft intussen de verwachtingen.”