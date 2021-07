Grote zaak rond verhandelen dodelijk ‘middel X’

„Ik heb begrepen dat hij uit vredelievendheid handelde”, zegt Jos van Wijk, voorzitter van Coöperatie Laatste Wil (CLW) over Alex S., die vorige week werd opgepakt. De 28-jarige Eindhovenaar, die lid was van CLW, werd gearresteerd omdat hij de afgelopen jaren vermoedelijk aan honderden mensen een dodelijk poeder verkocht. In ieder geval zes klanten van Alex S. overleden, meldde het Openbaar Ministerie eerder deze week.

„Zijn handel laat zien dat mensen dit spul willen”, zegt Van Wijk. Maar hij is het niet eens met de manier waarop S. te werk ging. „Ik vind niet dat iemand zomaar als afhaaladres moet fungeren.”

Jos van Wijk is bestuurslid van de Coöperatie Laatste Wil, dat de belangen behartigt voor wie zelf zijn leven wenst te beëindigen. Foto Arie Kievit/ANP

CLW is een organisatie die de belangen behartigt van mensen die zelf over hun einde willen beslissen. Wie dood wil, moet dood mogen, vindt Van Wijk. Hij vindt het wel belangrijk dat mensen goed worden geïnstrueerd over veilig gebruik van het zelfdodingsmiddel, dat onder meer door CLW ‘middel X’ wordt genoemd, en dat er van tevoren gesprekken worden gevoerd met de persoon die een doodswens heeft.

S. wordt verdacht van hulp bij zelfdoding, overtreding van de Geneesmiddelenwet en witwassen en zit in ieder geval nog ruim een week vast, daarna wordt beslist of de gevangenhouding wordt verlengd.

S. verkocht het middel, dat onder bepaalde voorwaarden legaal te verkrijgen is, vanaf november 2018 tot en met juni 2021, deels via Marktplaats. Het onderzoek is nog in volle gang en het OM sluit niet uit dat meer mensen aan het door S. verstrekte middel zijn overleden. Ook zou S. zijn klanten hebben voorzien van een medicijn dat braakneigingen vermindert, dat uitsluitend kan worden verkregen via artsen en apothekers. Het zelf leveren van medicijnen is strafbaar volgens de Geneesmiddelenwet.

Instructie en gesprek

Het onderzoek naar de 28-jarige Eindhovenaar begon na het overlijden van een vrouw uit Best in mei 2021. Bij deze persoon werden een verdacht middel en gegevensdragers aangetroffen die leidden naar S.

Het poeder is bestemd voor andere doeleinden dan het levenseinde en is in grote hoeveelheden in verschillende (online) winkels verkrijgbaar. S. verkocht het middel vermoedelijk door in kleinere verpakkingen, die voldoende moesten zijn om een einde aan het leven te maken. In 2019 stelden onder meer fabrikanten en verkopers met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) een gedragscode op waarin staat dat het niet aan particulieren mag worden verkocht. Maar zolang er geen officieel verbod is, is het voor veel particulieren vrij gemakkelijk om er legaal aan te komen. Bijvoorbeeld omdat zij, net als ruim een miljoen Nederlanders, geregistreerd staan als zzp’er.

Het middel is in Nederland onder meer bekend geworden doordat het door Coörperatie Laatste Wil, die in 2013 werd opgericht en inmiddels 26.500 leden heeft, wordt gepresenteerd als ‘humaan’ zelfdodingsmiddel. Aanvankelijk zou de organisatie het zelf gaan verstrekken aan haar leden, maar nadat het OM een onderzoek startte en de leden van CLW wilde vervolgen, besloot het bestuur van CLW die praktijken op te schorten.

Dat die mensen zijn overleden aan dat middel, is de erfenis van Coöperatie Laatste Wil Sébas Diekstra Advocaat nabestaanden

In het Wetboek van Strafrecht staat dat iemand die „opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen daartoe verschaft”, kan rekenen op een gevangenisstraf van drie jaar. Hoewel het OM in 2018 geen bewijzen vond dat CLW zich hieraan schuldig maakte en het onderzoek sloot, wil advocaat Sébas Diekstra dat het OM nogmaals een strafrechtelijk onderzoek instelt naar CLW. „Dat die mensen zijn overleden aan dat middel, is de erfenis van Coöperatie Laatste Wil”, zegt hij.

Diekstra staat op dit moment nabestaanden bij van drie mensen die overleden na inname van het middel en die allemaal onder de vijftig waren. Het is nog onbekend of de overledenen in de zaken van Diekstra hun middel ook bij Alex S. gekocht hebben, het OM heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven.

Drempel is weg

Diekstra stelt dat je het mensen die mogelijk slechts tijdelijk in geestesnood zitten wel erg makkelijk maakt door zulke concrete instructies te bieden om het leven te beëindigen. „Terwijl ze eigenlijk andere hulp hadden moeten krijgen”, zegt Diekstra. „De Coöperatie Laatste Wil neemt elke drempel weg bij mensen.”

Van Wijk is voor radicale zelfbeschikking en vindt het „linke soep” als mensen, bijvoorbeeld artsen, iemands doodswens beoordelen, zegt hij. Van Wijk vindt dat mensen zelf totaal autonoom moeten beslissen. „Hoe weet je als buitenstaander nou zeker dat iemand niet dood wil?” Hij noemt het schrijnende voorbeeld van Aurelia Brouwers, hoofdpersoon in de RTL-documentaire De laatste dagen van Aurelia Brouwers (2018), die haar leven rond haar twintigste al psychisch ondraaglijk vond, maar aan wie pas op haar 29ste euthanasie (hulp bij zelfdoding door een arts) werd verleend. „Ze heeft acht jaar lang iedere dag verschrikkelijk veel pijn gehad.”

Advocaat Diekstra heeft er moeite mee dat de coöperatie het middel humaan noemt. „In alle zaken die ik langs heb zien komen, blijkt dat mensen hebben geleden.” Een vrouw die het middel nam heeft volgens Diekstra zo hard gekermd dat de buren het konden horen.

Van Wijk wil graag „onveilige” situaties omtrent middel X in kaart brengen, zodat het toch nog gereguleerd als zelfdodingsmiddel verkocht mag worden. „Misschien zou er voorafgaand aan de verkoop bijvoorbeeld een wachttijd van een half jaar moeten zijn. We vinden dat het middel thuis verplicht achter slot en grendel bewaard moet worden.” Het moet in ieder geval anders dan hoe het nu gaat, zegt Van Wijk. „De zaak van Alex S. laat zien dat repressie tot handel leidt.”

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.