EU en VS veroordelen Tunesië: respecteer democratie en rehabiliteer parlement

De Europese Unie (EU) heeft de Tunesische president Kais Saied dinsdag veroordeeld en gemaand om het parlement in het land in ere te herstellen. „We roepen op tot een hervatting van de parlementaire activiteiten, eerbiediging van de grondrechten en het onthouden van alle vormen van geweld”, aldus EU-vertegenwoordiger Josep Borrell volgens persbureau AFP. Daarbij memoreerde Borrell de „aanzienlijke steun van de EU aan Tunesië in de pandemie en economische crisis”.

Lees ook deze reportage: ‘Saied vergist zich als hij denkt dat hij van Tunesië een dictatuur kan maken’

Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft maandag contact gezocht met Saied. Daarin heeft Blinken gezegd dat Saied de democratie moet respecteren. De president heeft zondag het parlement en de regering buiten werking gesteld. Daardoor trok hij de macht naar zich toe. Volgens Blinken zullen de Verenigde Staten altijd aan de zijde van de „Tunesische democratie blijven staan”.

De Verenigde Staten maken zich ook zorgen om de persvrijheid in het land. Aanleiding is de sluiting van het kantoor van de Qatarese zender Al-Jazeera in Tunis. „We vragen respect voor de vrijheid van meningsuiting en andere burgerrechten”, aldus het ministerie. Het is volgens het Witte Huis nog te vroeg om te oordelen of sprake is van een staatsgreep, buitenlandse Zaken zal een onderzoek daarnaar doen.