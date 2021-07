Eerste persoon schuldig bevonden volgens omstreden veiligheidswet Hongkong

De eerste persoon die in Hongkong werd aangeklaagd volgens de omstreden nationale veiligheidswet is dinsdag schuldig bevonden. Dat meldt persbureau AP. De 24-jarige Tong Ying-kit kan levenslang opgelegd krijgen voor het oproepen tot separatisme en terrorisme.

Tong werd in eerste instantie aangeklaagd voor het met een motor inrijden op een groep politieagenten. Tijdens de actie zou hij een vlag hebben gedragen waarop ‘Bevrijd Hongkong, de revolutie van onze tijd’ stond. Dat gebeurde tijdens protesten die één dag volgden op de invoering van de nationale veiligheidswet in juni vorig jaar. De aanklacht voor gevaarlijk rijgedrag werd gestaakt.

Tong zei eerder onschuldig te zijn, maar zweeg dinsdag tijdens het proces. Verwacht wordt dat zijn advocaten zullen pleiten voor een lagere straf tijdens de hoorzitting, die donderdag dient voorafgaand aan het vonnis. De verdediging zegt dat niet louter op basis van de slogan op de vlag kan worden gesteld dat Tong opriep tot afscheiding van Hongkong. Ook stellen zij dat niet bewezen kan worden dat Tong de actie opzettelijk uitvoerde.

Precedent

De ogen waren gericht op de rechtszaak tegen Tong, om te zien hoe zulke zaken mogelijk afgehandeld gaan worden. Meer dan honderd mensen zijn gearresteerd op basis van de veiligheidswet. Tot medio vorig jaar had Hongkong een eigen rechtssysteem dat losstond van China. De nationale veiligheidswet maakte hier een einde aan.

Kort na de uitspraak werd de rechtsgang door Amnesty International veroordeeld. „Mensen zouden vrij moeten zijn om politieke slogans tijdens protesten te gebruiken en Tong Ying-kit zou niet gestraft moeten worden voor het gebruiken van zijn recht op vrije meningsuiting”, aldus de mensenrechtenorganisatie. Volgens Amnesty had Tong nooit opgepakt en vervolgd mogen worden.

De wet leidde vanaf 2019 tot grootschalige protesten in Hongkong. Demonstranten voerden actie tegen de invoering van de wet en tegen de groeiende invloed van de centrale Chinese regering over Hongkong. Dit ondanks een akkoord met de Britten waarin werd besloten dat Hongkong zijn eigen juridische systeem mocht behouden tot in ieder geval 2047. Vorige maand werd Apple Daily, de laatste pro-democratische krant in Hongkong, gedwongen tot sluiting.