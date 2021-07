Donyell Malen tekent vijfjarig contract bij Borussia Dortmund

De Nederlandse Donyell Malen maakt de overstap van PSV naar Borussia Dortmund, zo heeft de Duitse club dinsdag bekendgemaakt. De 22-jarige aanvaller tekent een vijfjarig contract tot medio 2026 bij de club uit de Bundesliga. Welke transfersom PSV ontvangt voor Malen is niet bekendgemaakt, hij zou naar verluidt rond de 30 miljoen euro hebben gekost.

De transfer van Malen komt niet onverwachts. Bekend was dat de voetballer, die sinds 2017 uitkwam voor PSV, graag een stap omhoog wilde maken. Omdat zijn overgang naar Dortmund dinsdagochtend grotendeels was afgerond verscheen hij al op het trainingsveld bij zijn nieuwe ploeg, die zich in het Zwitserse Bad Ragaz voorbereidt op het nieuwe seizoen.

Malen speelde 114 wedstrijden in het shirt van PSV, waarin hij 55 keer scoorde. Ook debuteerde hij in zijn periode in Eindhoven bij het Nederlands elftal, waarmee hij deze zomer uitkwam op het EK Voetbal.

PSV zag dinsdag naast Malen nog een speler vertrekken. Pablo Rosario maakte voor zes miljoen euro de overstap naar het Franse OCG Nice. Daar wordt de 24-jarige middenvelder ploeggenoot van de eveneens deze zomer aangetrokken Nederlanders Calvin Stengs en Justin Kluivert.