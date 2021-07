De vriendschap tussen een schilder en de dief van haar werken

Documentaire The Painter and The Thief klinkt als een fictiefilm, maar is het niet. De Tsjechische schilder Barbora Kysilkova ging naar het proces van een van de dieven die werken van haar uit een galerie in Oslo stalen en vroeg of ze hem mocht portretteren, ze maakt duistere, hyperrealistische schilderijen. Filmmaker Benjamin Ree begon schilder en dief te volgen rond hun vierde ontmoeting en legde vast hoe ze bevriend raken.

Kruimelcrimineel Bertil helpt de kunstenares snel uit enkele illusies, op „inzichten” in zijn motieven hoeft ze niet te rekenen. „Hoe kun je een junk begrijpen die vier dagen wakker is, 20 gram amfetamine heeft gebruikt en 100 pillen op heeft.” Maar hij is wel open over zijn harde jeugd en bij het zien van zijn eerste portret ‘breekt’ de stoere Bertil; liefdevolle aandacht is hij niet gewend.

Andere makers zouden misschien stoppen bij deze filmische ontknoping, maar Ree bleef het tweetal volgen. Waarna het rauwer en interessanter wordt. Zo blijkt er voor het destructieve gedrag van junk Bertil geen hollywoodiaanse, simpele ‘oplossing’, de realiteit voor veel verslaafden. Hij belandt in een zwaar auto-ongeluk.

Ree snijdt tussen verschillende perspectieven – dat van de kunstenares en dat van de dief – om de kijker af en toe te overdonderen met extra informatie, daarnaast zijn er grote tijdssprongen omdat hij het duo lang volgde en toewerkt naar onverwachte, alsnog erg filmische ontknopingen. Het verhaal blijft daardoor verrassen, tegelijkertijd zorgt het ervoor dat je af en toe met vragen blijft zitten. Zo wil je meer details over de tussenpozen waarin de hoofdpersonen grote ontwikkelingen doormaakten. Ook wordt soms wat onbevredigend omgegaan met ernstige kwesties. Zoals de suggestie dat Barbora aangetrokken wordt door gevaar en destructie en dat dat een rol speelt in haar gehechtheid aan de onbetrouwbare Bertil en, in het verleden, aan een gewelddadige ex.

Documentaire The Painter and The Thief Regie: Benjamin Ree. Met: Karl Bertil-Nordland (zichzelf), Barbora Kysilkova (zichzelf). In: 33 bioscopen ●●●●●