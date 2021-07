Park in Arnhem ‘s nachts op slot vanwege feesten

De Luisterlijn voert recordaantal gesprekken in coronajaar

Vrijwilligers van de Luisterlijn hebben vorig jaar 357.000 gesprekken gevoerd. Dat is een toename van 12 procent ten opzichte van 2019. Nooit eerder zijn bij de organisatie zoveel gesprekken gevoerd, blijkt dinsdag uit de jaarcijfers.

Vooral tijdens de eerste lockdown nam het aantal oproepen fors toe, met 20 procent. De mensen die contact opnamen, hadden vanwege de coronacrisis en de daarbij behorende maatregelen behoefte aan een luisterend oor, steun, troost of wilden ‘gewoon’ even contact, aldus de organisatie. Gemiddeld kwamen 883 gesprekken per dag binnen.

Iedereen in Nederland die ergens mee zit en daar in de eigen omgeving niet over durft of wil praten, kan de Luisterlijn bellen. De lijn bestaat al zestig jaar en wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het nummer (088 0767 000) is 24 uur per dag bereikbaar. Chatten of mailen met een van de 1.500 vrijwilligers kan ook.