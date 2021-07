Canadese eigenaren zetten de Bijenkorf te koop

De Bijenkorf staat in de etalage. De eigenaren van de warenhuisketen willen het bedrijf de komende tijd verkopen, zo bevestigen bronnen rond De Bijenkorf na berichtgeving daarover in de Britse media.

De Bijenkorf is op dit moment eigendom van de rijke Canadese familie Weston. Die nam het warenhuis in 2010 over van winkelconcern Maxeda. De familie Weston heeft ook de Britse winkelketen Selfridges in bezit. De eigenaren willen al hun Europese warenhuizen verkopen. Naast de twee ketens gaat het om de Ierse winkels Brown Thomas en Arnotts. Het prijskaartje voor de gehele retailgroep bedraagt 4 miljard pond (bijna 4,7 miljard euro).

De eigenaren willen af van de door de pandemie hard getroffen warenhuizen

De Bijenkorf maakt mede door de coronapandemie een lastige tijd door. De zeven Nederlandse vestigingen moesten meermaals de deuren sluiten. Ook vroeg de keten vorig jaar voor bijna 10 miljoen euro aan NOW-steun aan. Desondanks moest het bedrijf 225 van de 2.200 arbeidsplaatsen schrappen, zo liet het vorig jaar weten. Over gebroken boekjaar 2019 draaide Bijenkorf 408 miljoen euro aan omzet. Resultaten over 2020 zijn nog onbekend.

Waarom de familie Weston de Bijenkorf verkoopt, is niet bekend. De keten zelf verwijst naar een bureau dat de communicatie doet voor de Britse Selfridges Group. Dat wil niet publiekelijk ingaan op de verkoop.

Dood van de patriarch

Volgens Britse media is de verkoop in gang gezet toen zich een maand geleden een anonieme bieder meldde die de Europese warenhuizen van de familie Weston wil overnemen. Dat gebeurde enkele weken na de dood van de patriarch van de familie, Gale Weston. Die bouwde een lokaal retailbedrijf uit tot een wereldwijd imperium, onder meer door de overname van Selfridges in 2003.

De zoon en dochter van Weston zouden na diens dood hebben getwijfeld over het voortzetten van de Europese activiteiten. Mede door de coronapandemie wordt er wereldwijd meer online geshopt. Dat betekende een forse knauw voor de grotere warenhuizen die vooral afhankelijk zijn van winkelend publiek. Vorig jaar bleek ook al dat het Britse warenhuis Debenhams het moeilijk had. Een groot deel van de fysieke winkels moest uiteindelijk sluiten.

Het recente bod uit anonieme hoek leidde ertoe dat de Bijenkorf-eigenaren zakenbank Credit Suisse in de arm hebben genomen voor het toezien op een eventuele biedingenstrijd. Potentiële kopers krijgen komende weken inzage in de boeken. Een van die mogelijke nieuwe eigenaren is volgens The Guardian de Thaise Central Retail-group. Het concern bezit onder meer warenhuis KaDeWe in Berlijn.