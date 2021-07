Anti-Japans, extremist en verrader – zo werd deze activist in Tokio genoemd

Een verrader. Een extremist. Anti-Japans. Zo is Satoko Itani (38), universitair docent aan de Kansai universiteit, de afgelopen weken genoemd. Niet alleen door onbekenden, maar ook door vrienden en familie. Itani, die lesgeeft over gender, seksualiteit en sport, is een bekend gezicht geworden in de protestbeweging tegen de Olympische Spelen van Tokio. Een protest dat al begon in 2013 – ver voor de Covid-pandemie.

De protesten waren duidelijk hoorbaar tijdens de openingsceremonie. Een succes voor jullie beweging?

„Het is lastig om het een succes te noemen. Ik wilde dat ik er helemaal niet hoefde te zijn, dat de Olympische Spelen nooit naar Tokio waren gekomen. Maar goed, een serieuze groep mensen heeft hun stem laten horen. Het was goed om te zien dat mensen niet opgeven, ook nu het evenement doorgaat. Voor ons was het belangrijk dat deze ceremonie niet de geschiedenis ingaat als een groot feest, maar dat de protesten ook te horen waren. Dat is gelukt. Maar het blijft moeilijk om te zien dat hier wordt feestgevierd, met vuurwerk dat boven onze hoofden uiteenspatte.”

Er zijn deze weken protesten, steeds van hooguit enkele honderden mensen. Dat lijkt niet zo’n breed protest.

„Voor mensen in andere landen lijkt dat misschien zo, maar voor Japan is dit heel bijzonder. Mensen gaan hier niet snel de straat op. In onze samenleving word je als extremist beschouwd als je op straat protesteert. De overheid draagt dat ook uit: het zou iets voor radicalen zijn. Zo maakt de overheid mensen die protesteren klein, het helpt om hen niet serieus te nemen. Bovendien zijn de Olympische Spelen lange tijd heilig gemaakt door de overheid. De vorige premier, Shinzo Abe, heeft mensen die tegen het toernooi zijn ‘anti-Japans’ genoemd. Dat ik door mijn omgeving zo word gezien, komt daar dus vandaan.”

Itani Satoko Foto privécollectie

Waarom protesteert u, ondanks alle tegenstand?

„Zoals alle kinderen heb ik er ooit van gedroomd om aan de Olympische Spelen mee te doen. Maar ik heb door de jaren heen veel geleerd over de Olympische Spelen en het Internationaal Olympisch Comité. In mijn ogen is dat een ondemocratische organisatie, die ten onrechte het idee in stand probeert te houden dat dit evenement draait om vriendschap en verbroedering.”

Wat bedoelt u daarmee?

„Het IOC werkt vaak samen met discutabele regimes. Volgend jaar zijn de Olympische Winterspelen in China, een land waar mensenrechtenschendingen aan de orde van de dag zijn. Met de toewijzing van zo’n toernooi geeft het IOC volgens mij legitimiteit aan zo’n regime. In Japan zie je het nu ook: uit polls blijkt dat het merendeel van de Japanners nu tegen de Olympische Spelen is, maar dat maakt blijkbaar niets uit. De bevolking heeft geen enkele stem. Dat is op zichzelf al ondemocratisch.”

Is er een specifiek moment geweest dat u zo kritisch ging kijken naar de Olympische Spelen?

„Er zijn twee momenten geweest. Ik ben in 2010 bij de Olympische Winterspelen van Vancouver geweest. Daar hadden een aantal inheemse volkeren, de oorspronkelijke bewoners van Canada, een belangrijke rol bij de openingsceremonie. Maar er was ook een protest onder het motto ‘geen Spelen op gestolen land’. Dat ging erover dat diezelfde oorspronkelijke bevolking grote problemen heeft, zoals werkeloosheid en ernstige armoede. Daar werd niets aan gedaan, terwijl er wel peperdure Olympische Spelen werden georganiseerd. Een 71-jarige activiste, Harriet Nahanee, is een paar jaar voor dat evenement overleden nadat ze was opgepakt tijdens een protest tegen de aanleg van een weg voor het toernooi. In de gevangenis kreeg ze een longontsteking, waar ze kort na haar vrijlating aan overleed.

„Vier jaar daarna, in 2014, was ik in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Daar was toen het WK voetbal en werden de Olympische Spelen van 2016 voorbereid. Daar moest een sloppenwijk, de Vila Autódromo, verdwijnen omdat er een parkeerplaats van een hotel aangelegd werd. Zeshonderd families moesten verhuizen, terwijl ze al nauwelijks iets hadden. Verschrikkelijk om te zien.”

Geldt dat ook voor Japan?

„In Tokio zijn daklozen verdreven uit parken waar ze in een soort tentenkampen woonden, omdat er faciliteiten voor de Spelen moesten komen. De daklozen spelen nu een belangrijke rol in het protest tegen het toernooi. Covid zorgt er natuurlijk ook voor dat een groot risico wordt genomen met de volksgezondheid. Er zijn inmiddels honderdvijftig besmettingen op olympische locaties. Voor veel mensen is dat ook de belangrijkste reden om te protesteren, om tegen deze Spelen te zijn. Voor mij persoonlijk is het meer dan dat. Ik zie een duidelijke overeenkomst tussen de Olympische Spelen in verschillende landen en in verschillende jaren: dit evenement eist slachtoffers. Blijkbaar maakt dat het IOC en de organiserende landen niet veel uit. Sinds ik me hiervan bewust ben, is het voor mij ethisch niet meer verdedigbaar om achter dit evenement te staan.”