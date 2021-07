Anne (17) is blij om Turks Fruit te lezen

Turks Fruit mag niet meer. Althans, in de ogen van jonge wokes. Waarom, vragen ze zich af, zouden scholieren deze cocktail van misogynie en toxische mannelijkheid nog moeten lezen? Jan Wolkers’ boek, schrijft de website Feministenland, zit vol „structureel geweld jegens en de onderdrukking van vrouwen” – de bespreking wordt vooraf gegaan door diverse trigger warnings.

Zelf las ik het verhaal van de beeldhouwer en zijn grote liefde Olga bijna dertig jaar geleden. Ik was veertien – eigenlijk een beetje te jong, gezien mijn nogal beperkte ervaring met lust en erotiek. In het boekenschriftje dat ik vanaf mijn elfde jaar bijhield (je bent een nerd of je bent het niet), noteerde ik toch een vrij volwassen oordeel: sleepte het boek zich „in het begin een beetje van de ene neukpartij naar de andere… op den duur ontpopt zich een prachtig verhaal”.

Geprikkeld door de activistische kritiek heb ik Wolkers’ boek herlezen. Inderdaad: een heleboel obscene seks en een heleboel neerbuigende taal over vrouwen – met name de vrouwen in wie de hoofdpersoon na de scheiding zijn pik steekt (zijn woorden), uit liefdesverdriet. De vuistslag die hij Olga in het gezicht verkoopt, was ik vergeten. Evenals de scène waarin hij haar – ze zijn dan al uit elkaar – op haar oude meisjeskamer penetreert terwijl ze tegenstribbelt. Volgens mij noemen we dat tegenwoordig gewoon verkrachting.

Toch word ik opnieuw meegesleept. Turks Fruit is óók een prachtige geschiedenis van een tragische liefde. Lomp, ongepolijst – én boordevol tederheid. In de laatste hoofdstukken, wanneer Olga terminaal ziek is, spat het van de pagina’s.

Male gaze? Ik vraag Anne Harbers om de roman ook te lezen. Ze is zeventien, gaat naar de zesde klas van het gymnasium en houdt van boeken – een iets oudere, vrouwelijke versie van mijn veertienjarige zelf, zeg maar. Ook Anne schrok van Wolkers’ rauwe proza, vertelt ze me in een Amsterdams koffietentje. Ze moest het boek een paar keer wegleggen, vooral bij die scène waarin de hoofdpersoon zijn gezicht uit pure geilheid insmeert met Olga’s „heerlijke warme urine”.

Maar Anne is óók blij dat ze het gelezen heeft. „Een boek met seksuele dingen erin maakt het nog geen seksueel boek”, zegt ze. „Álles in dit boek wordt grof beschreven, álles is intens en expliciet.”

Anne maakt, kortom, een onderscheid dat de intersectionele actievoerders van vandaag niet langer accepteren: tussen feit en literaire fictie, tussen het morele kompas van een personage en dat van onszelf. Is de hoofdpersoon een oversekste macho? Ja. Overschrijdt het boek de maatschappelijke standaarden van vandaag? Zeker. Is dat een reden om het op de schroothoop van de geschiedenis te keilen? Vind ik niet.

In de woorden van Anne: „De hoofdpersoon heeft niet altijd gelijk.” Beter had ik het zelf niet kunnen zeggen.

Thijs Niemantsverdriet schrijft tijdens de zomer enkele columns op deze plek.