Amerikaanse activistische aandeelhouder zet Just Eat Takeaway onder druk

Het rommelt rond maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. Een activistische aandeelhouder heeft het bedrijf dinsdag opgeroepen meer te doen om de flink gedaalde aandelenkoers op te krikken. De maaltijdbezorger zou anders „een overnameprooi” kunnen worden, aldus Cat Rock Capital.

De investeerder is met een belang van 5 procent een van de grote aandeelhouders in het bedrijf dat in 2020 ontstond uit een fusie van het Nederlandse Takeaway.com (moederbedrijf van Thuisbezorgd) en het Britse Just Eat. Het lanceerde dinsdag de website JustEatMustDeliver.

Grootste doorn in het oog van Cat Rock Capital is het „gebrek aan communicatie” over de strategie van het bedrijf.

Volgens de activitische aandeelhouder ligt de koers van het aandeel van de maaltijdbezorger veel te laag. Een aandeel Just Eat Takeaway was dinsdag ongeveer 72 euro waard. Vorig jaar oktober was dat nog bijna 110 euro. Het bedrijf profiteerde van de sluiting van de horeca en de groeiende behoefte aan thuisbezorgde maaltijden.

Het aantal bestellingen dat het bedrijf verwerkte, steeg in het tweede kwartaal van 2021 nog wel met 47 procent op jaarbasis tot ruim 212 miljoen. Wel werd duidelijk dat voor het gehele jaar gerekend wordt op een brutoverlies tussen de 280 en 450 miljoen euro. Hoe groot het verlies in het eerste half jaar bedroeg, wordt pas begin augustus bekend bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

Forse concurrentie

Dat verwachte verlies komt onder meer doordat het bedrijf last heeft van forse concurrentie van Uber Eats en Deliveroo. Door tarieven voor bijvoorbeeld restaurants laag te houden en flink te investeren in marketing, hoopt de maaltijdbezorger die strijd om marktaandeel te winnen. Het heeft geleid tot forse groei van het aantal bestellingen, maar ook stijgende kosten.

Volgens Cat Rock Capital is Just Eat Takeaway „niet transparant geweest” over de kosten die de groei met zich meebracht. „Hoewel we blij zijn met de sterke operationele prestaties van JET onder ceo Jitse Groen en zijn team, zijn we diep teleurgesteld door de slechte omgang van het bedrijf met investeerders”, schrijft de aandeelhouder. „We vrezen dat het bedrijf op korte termijn ten prooi kan vallen aan een vijandig bod als het geen actie onderneemt.”

Cat Rock Capital wil weten waarom het bedrijf investeert in nieuwe groeimarkten zoals de bezorging van boodschappen, in plaats van zich te concentreren op maaltijdbezorging.

Afstoten activiteiten

Een oplossing zou volgens de aandeelhouder een fusie kunnen zijn met „andere wereldwijde spelers” zoals het Duitse Delivery Hero, of het Amerikaanse DoorDash. Ook het afstoten van activiteiten behoort volgens Cat Rock tot de mogelijkheden. De investeerder noemt onder meer de Braziliaanse joint venture iFood en Grubhub. Dit Amerikaanse bedrijf werd pas recent overgenomen voor 7,3 miljard dollar (6,4 miljard euro).

In een reactie tegenover de Financial Times wilde Just Eat Takeaway dinsdag niet op de brief van Cat Rock ingaan. „Just Eat Takeaway.com voert regelmatig gesprekken met al zijn aandeelhouders. We nemen hun standpunten serieus.” In oktober zal het bedrijf meer inzicht bieden in de groei op lange termijn, zo stelt de woordvoerder tegenover de Britse krant.