Akkoord tussen VS en Irak over einde Amerikaanse vechtmissie

President Joe Biden en de Iraakse premier Mustafa al-Khadimi hebben maandag afgesproken de Amerikaanse vechtmissie in Irak te beëindigen. Dat staat in een verklaring die het Witte Huis heeft gepubliceerd, nadat de twee leiders elkaar voor het eerst hadden ontmoet in Washington. Formeel zal de missie aan het eind van het jaar beëindigd worden, maar Amerikaanse militairen blijven in het land om het Iraakse leger ondersteuning te bieden.

De Amerikanen zullen de Iraakse militairen trainen, assisteren en helpen in de strijd tegen de terroristische beweging Islamitische Staat (IS) zei Biden. In de praktijk betekent het dat er niet veel verandert, omdat de Amerikanen nu al vooral Irakezen trainen zodat ze zichzelf kunnen beschermen. Momenteel zijn 2.500 Amerikaanse militairen in Irak gestationeerd, het is niet duidelijk hoeveel van hen achter zullen blijven.

De overeenkomst is een belangrijke stap voor Biden, die Amerikaanse militairen uit zowel Afghanistan als Irak wil terugtrekken. In Afghanistan zijn de meeste Amerikanen inmiddels vertrokken, al eindigt de missie formeel pas op 11 september. De VS vielen Irak in 2003 binnen omdat de toenmalige president Saddam Hussein massavernietigingswapens zou hebben. De afgelopen jaren was de missie vooral gefocust op het verslaan van IS in Irak en Syrië.

Biden zegde tijdens het gesprek met Al-Khadimi Irak verder een half miljoen doses van Pfizer/BioNTech toe. Die krijgt het land onder de vlag van het internationale vaccinprogramma Covax. De vaccins zullen volgens Biden binnen een paar weken aankomen. Daarnaast draagt de VS 5,2 miljoen dollar (4,4 miljoen euro) bij aan een missie waarbij een VN-delegatie in oktober toezicht zal houden bij de Iraakse verkiezingen.