23 jaar geëist tegen ‘Balie-jihadist’ Abdelaziz A.

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag 23 jaar celstraf geëist tegen de 35-jarige Abdelaziz A., ook wel bekend als de ‘Balie-jihadist’, voor terroristische activiteiten waar hij in Syrië aandeel in zou hebben gehad. Zijn broer Fatah A. (44) moet als het aan justitie ligt een gevangenisstraf van tien jaar uitzitten. Het tweetal wordt onder meer verdacht van deelname aan een terroristische organisatie, witwassen en bezit van valse paspoorten. Ook zou A. betrokken zijn geweest bij meerdere dodelijke aanslagen, dit alles tussen 2011 en 2014.

Beide broers ontkennen alle aantijgingen. Het OM denkt daarentegen voldoende bewijs te hebben, met name in afgeluisterde gesprekken en verklaringen van getuigen. Wel is vrijspraak gevraagd voor het medeplegen van negentien moorden in 2012 in Syrië, waar Abdelaziz A. aanvankelijk ook van werd verdacht. Volgens justitie is daar te weinig bewijs voor.

In 2017 werd Abdelaziz A. op een Syrische bijeenkomst in De Balie in Amsterdam herkend als voormalig kopstuk van terreurorganisatie Al-Nusra. Dat leidde uiteindelijk tot zijn arrestatie. Fatah A., de broer van Abdelaziz A., werd eveneens in 2018 opgepakt in Nederland. Hij woonde op dat moment in het Noord-Brabantse Bergeijk met zijn gezin. Fatah A. zou in zijn tijd in Syrië samen met zijn broer hebben deelgenomen aan een terroristische organisatie. Volgens justitie profiteerde Fatah in zijn tijd in Syrië van de hoge positie van zijn jongere broer.

Ans Boersma

De van oorsprong Syrische Abdelaziz A. is de ex-vriend van de Nederlandse journalist Ans Boersma. Boersma vestigde zich in 2017 in Turkije, waar zij werkzaam was als correspondent voor onder meer Het Financieele Dagblad. De beschuldigingen aan het adres van A. maakte Boersma ook verdacht bij de autoriteiten. Ze werd in 2019 uitgezet omdat ze een gevaar zou zijn voor de Turkse staatsveiligheid.

Boersma ontkent tijdens de relatie ooit aanleiding te hebben gehad om te denken dat haar vriend bij een terroristische organisatie zat. De twee leerden elkaar in 2013 kennen in Turkije, een jaar later hielp Boersma hem aan een verblijfsvergunning in Nederland door documenten in zijn visumaanvraag onjuist in te vullen. De relatie sneuvelde in 2015, A. bleef in Nederland.