VN: fors meer burgerslachtoffers in Afghanistan sinds vertrek buitenlandse militairen

Het aantal burgerslachtoffers in Afghanistan is in de eerste maanden na het vertrek van westerse militairen fors opgelopen. In mei en juni zijn volgens op maandag bekendgemaakte cijfers van de VN-missie UNAMA 2.392 mensen gewond geraakt of om het leven gekomen door oorlogsgeweld. Dit is nagenoeg evenveel als in de eerste vier maanden van 2021 samen, en het hoogste aantal dat in mei en juni werd geteld sinds de Verenigde Naties in 2009 begonnen met het bijhouden van de cijfers.

Sinds het vertrek van het grootste deel van de westerse mogendheden uit Afghanistan laait het geweld op. De Taliban proberen opnieuw meer gebieden in het land onder controle te krijgen, terwijl de Afghaanse regeringstroepen zich nu zonder buitenlandse steun verdedigen. In mei en juni vielen door toedoen van het geweld 783 burgerdoden en 1.609 gewonden, in de periode daarvoor 1.659 doden en 3.254 gewonden. Vergeleken met het eerste halfjaar van 2020 ligt het totale aantal slachtoffers 47 procent hoger. Uit de recente cijfers blijkt dat het in bijna de helft van de gevallen gaat om kinderen en vrouwen.

Het meeste oorlogsgeweld vond in mei en juni plaats buiten de steden, in gebieden met een relatief lage bevolkingsgraad. De VN vrezen voor de gevolgen als de gevechten tussen de Taliban en het Afghaanse leger zich verplaatsen naar dichtbevolkte gebieden. VN-gezant Deborah Lyons roept leiders van de strijdende partijen op om beter hun best te doen aan de onderhandelingstafel en „het Afghaans volk te beschermen”.