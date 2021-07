‘Van het zoveelste bloesje van de Action word je niet blij’

in

‘Regelen en organiseren zit in mijn dna. Dat is wat ik leuk vind en altijd heb gedaan, maar als officemanager in loondienst kon ik toch niet helemaal mijn ei kwijt. Het was comfortabel en ik had gezellige collega’s – maar een gevoel overheerste van: is dit het nou? Moet ik dit de komende veertig jaar doen? Ik deed taken omdat ze pasten bij de strategie van het bedrijf; niet omdat ik er zelf achter stond.

„Twee jaar geleden durfde ik de sprong te wagen en voor mezelf te beginnen. Ik ben nu zelfstandig virtual assistant: een officemanager op afstand. Mijn klanten zijn voornamelijk zzp’ers en kleine ondernemers voor wie ik de agenda beheer, mails beantwoord of evenementen organiseer. Ook geef ik als mentor cursussen aan beginnende virtual assistants.

„Nu ik ondernemer ben, heb ik het gevoel dat ik weer tot leven ben gekomen. Dat klinkt misschien alsof ik daarvoor half-dood was, maar het was wel een heel veilig en ingedut plaatje. Nu leer ik iedere week weer nieuwe dingen en heb ik duizend-en-een ideeën. Dat is ook meteen mijn valkuil: in het begin werkte ik zomaar tachtig uur in de week. Nu weet ik dat ik niet alle ballen in de lucht kan houden. De eerste bal die altijd valt, is het huishouden. Dat hebben we nu gelukkig uitbesteed aan iemand die dáár weer goed in is.”

uit

‘Een jaar of tien geleden bekeek ik mijn pensioenoverzicht en zag ik dat ik waarschijnlijk met pensioen mag als ik 70 jaar en drie maanden ben. Daar schrok ik heel erg van. Zo kan het leven toch niet bedoeld zijn, dat je dán pas vrij bent om te doen wat je wilt?

„In die tijd las ik ook voor het eerst over FIRE, dat staat voor Financial Independence Retire Early. Het is een Amerikaanse beweging waarbij extreme aanhangers 60 tot 70 procent van hun inkomen opzijzetten om met hun vijftigste met pensioen te kunnen. Ze leven superzuinig en zelfvoorzienend. Dat is voor mij wat extreem – ik wil niet ieder dubbeltje hoeven om te draaien – maar ik vond het wel aantrekkelijk om slimmer met mijn geld om te gaan.

„Dus zetten mijn vriend en ik nu 1.200 euro per maand opzij in een mix van sparen, beleggen en aflossen op de hypotheek. Ik heb cursussen gevolgd in beleggen en ben nu bezig met een goede strategie voor de lange termijn. Ook hebben we kritisch gekeken naar ons uitgavenpatroon. Ik was altijd vrij makkelijk met kleding kopen, ook voor onze twee kinderen van 10 en 12. Maar van het zoveelste bloesje of prulletje van de Action word je uiteindelijk niet blij. Nu koop ik pas een nieuwe broek als mijn vorige versleten is. Over vijftien jaar met pensioen gaat niet lukken, maar het gevoel dat we zelf de controle hebben, is al heel lekker.”

Netto-inkomen: gemiddeld 2.500 euro. Lasten: hypotheek, g/w/l (900 euro, gedeeld), mobiel/internet/tv (40 euro), boodschappen (800 euro, gedeeld), verzekeringen (250 euro), abonnementen (Netflix, Spotify; 20 euro) autokosten (niet zakelijk: 120 euro), goede doelen (KiKa; 10 euro), kinderzaken (kleding, zakgeld, BSO (300 euro), kleding (100 euro), reizen (100 euro), beauty/wellness (50 euro), hond (40 euro), schoonmaakster (100 euro). Sparen: samen 1.200 per maand: combinatie van sparen en beleggen. Laatste grote uitgave: verbouwing benedenverdieping (35.000 euro).