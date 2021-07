Streep door festivalzomer: organisatoren teleurgesteld, ID&T zet kort geding door

Festivalorganisatoren reageren teleurgesteld op het kabinetsbesluit om meerdaagse festivals als Lowlands, Down The Rabbit Hole en Mysteryland ook in de zomer van 2021 niet door te laten gaan. Wel overheerst opluchting dat het kabinet nu duidelijkheid schept. Maandag kondigde demissionair premier Mark Rutte aan dat de festivals tot zeker 1 september worden opgeschort. Organisatoren worden gecompenseerd voor gemaakte verliezen.

In een telefonische reactie noemt Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg het niet doorgaan van zijn festival „een enorme teleurstelling” voor zowel personeel als bezoekers, die „al anderhalf jaar opgesloten of beknopt zijn op allerlei manieren”. Tegelijkertijd zorgt het besluit voor duidelijkheid voor bezoekers en organisatie. Door het verbod kunnen meerdaagse festivals die tot 1 september zouden plaatsvinden aanspraak maken op de Garantieregeling Evenementen. Volgens Van Eerdenburg betekent dat vooral een „pleister op de wond”: „We zijn schadeloos gesteld, maar er zijn meer kosten dan alleen projectkosten. Wel kunnen hierdoor ook alle toeleveranciers worden betaald.”

Lees ook: Kabinet wachtte resultaten van Fieldlab-experimenten niet af

ID&T eist eerder duidelijkheid over eendaagse festivals

Wat er moet gebeuren met festivals die op één dag plaatsvinden, maakt de regering op uiterlijk 13 augustus bekend. Voor ID&T is dit te laat. Daarom zet het bedrijf het eerder opgeschorte kort geding voort. „Op basis van de uitkomsten van de Fieldlab-evenementen weten we dat we op een veilige en verantwoorde manier evenementen zonder overnachting kunnen organiseren. Het is voor ons geen optie om tot 13 augustus te wachten op een besluit voor evenementen die al op de dag erna gepland staan”, aldus operationeel directeur Rosanne Janmaat.

De Alliantie van Evenementenbouwers, een coalitie van meerdere festival- en evenementorganisatoren, riep het kabinet al op „met de grootste spoed” een besluit te nemen over eendaagse evenementen. Festivalorganisator UDC, verantwoordelijk voor festivals Dance Valley (14 augustus) en Dutch Valley (15 augustus), noemde het daarentegen „zinloos” om te speculeren over afgelasting: „De maatregelen gelden tot 13 augustus, dus wij gaan gewoon door met de organisatie. De aanvullende eisen rond Testen voor Toegang zijn voor ons geen probleem.”

Lees ook: Hardcorefestival Harmony of Hardcore was een van de eerste en voorlopig laatste festivals in de langverwachte festivalzomer

‘Niet verantwoord’

Het prille festivalseizoen werd op 9 juli stilgelegd vanwege het snel oplopende aantal coronabesmettingen in Nederland. Alleen evenementen met een vaste zitplaats, zoals voetbalwedstrijden en theatervoorstellingen, konden sindsdien nog doorgaan met publiek. De maatregel zou in ieder geval gelden tot 13 augustus, maar wordt voor meerdaagse festivals verlengd tot het eind van de maand.

Rutte noemde het tijdens een persconferentie maandag „niet verantwoord” om de meerdaagse festivals deze zomer nog te laten plaatsvinden. Het besluit hangt volgens de premier vooral samen met de logistieke opgave om bezoekers tijdens een festival te hertesten op het coronavirus. Bezoekers moeten in de toekomst bij evenementen die werken met Testen voor Toegang beschikken over een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud, waar de geldigheid eerder pas na 40 uur verliep.

Met die eis volgde het kabinet een OMT-advies op dat het eerder nog naast zich neerlegde. Hierdoor werd de festivalsector voor een uitdaging gesteld. Festivalcampings zouden bijvoorbeeld moeten worden ingericht met grootschalige testfaciliteiten. Volgens Lowlands-directeur Van Eerdenburg, dat van 20 tot en met 22 augustus zou plaatsvinden, was dat een „onmogelijke opgave”: „Alsof je een stad van 70.000 mensen per dag moet testen. Elke test duurt drie minuten, reken maar uit.”

Afgelopen vrijdag maakte het Belgische festival Pukkelpop al bekend dat het festival dit jaar niet door zal gaan. Ook in Vlaanderen stelde de regering een testbewijs van maximaal 24 uur oud als vereiste, waarop de organisatie geen andere mogelijkheid dan afgelasting zag. Enkele internationale artiesten die op Pukkelpop zouden staan meldden zich daarop al af bij Lowlands, dat in hetzelfde weekend zou plaatsvinden.