Ruim tweehonderd inwoners Limburg ontheemd tot eind van het jaar

Twee- tot driehonderd inwoners van Limburg kunnen voor het einde van het jaar nog niet naar huis. Dat zeggen verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer tegen persbureau ANP. De waterschade aan de huizen van deze inwoners en de omliggende infrastructuur is dermate groot dat herstelwerkzaamheden lang gaan duren.

Circa vijfhonderd gevallen van gemelde schade bij Centraal Beheer zijn dermate ernstig zijn dat mensen voorlopig niet naar huis kunnen. Uit die groep zijn honderd schademeldingen zeer ernstig - bij deze bewoners gaat het herstel de rest van het jaar duren. In het geval van verzekeraar Interpolis gaat het om maximaal tweehonderd schademeldingen van mensen die voor langere tijd niet terug naar hun woning kunnen.

Bij de herstelwerkzaamheden komen verschillende problemen aan het licht. In sommige plaatsen, zoals de zwaar getroffen gemeenten Valkenburg aan de Geul en Schin op Geul, zijn straten zo zwaar beschadigd dat aannemers niet bij de huizen kunnen komen. Daarnaast moeten huizen eerst drogen voordat de herstelwerkzaamheden kunnen beginnen, iets wat weken kan duren. Ook is er sprake van gebrek aan materialen, aannemers, keukens en meubels, mede vanwege de enorme vraag die er nu in de regio is. „Een grote groep mensen wil nu tegelijkertijd herstelwerkzaamheden laten doen. Dat is lastig om snel te regelen”, zegt een woordvoerder van Interpolis tegen ANP.

In de tussentijd wordt gezocht naar tijdelijke huisvesting voor getroffenen. Er wordt daarbij gekeken naar vakantieparken en opvang in andere gemeenten. De verzekeraars zijn daarnaast de komende weken bezig huizen te inspecteren om een idee te krijgen van de totale schade. Naast vergoedingen van verzekeraars maken mensen uit Limburg mogelijk aanspraak op steun van het Rijk middels de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Het Nationaal Rampenfonds heeft daarnaast tot op heden 9,5 miljoen euro verzameld voor maatschappelijke projecten.