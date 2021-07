De problemen met beademingsapparaten werpen een schaduw over de cijfers van Philips

Philips heeft in het tweede kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, maar de winstcijfers worden overschaduwd door de aanhoudende problemen met de apparaten voor patiënten met slaapapneu.

„We begrijpen helemaal welke impact dit heeft op patiënten, aangezien hun welzijn de kern vormt van alles wat we bij Philips doen”, stelt bestuursvoorzitter Frans van Houten in een schriftelijke toelichting op de kwartaalresultaten.

Uit onderzoek van Philips bleek eerder dit jaar dat bij beademingsapparatuur van het bedrijf chemische deeltjes in de longen van gebruikers terecht kunnen komen. Van Houten zei maandag tegenover verslaggevers op de hoogte te zijn van mogelijke collectieve rechtszaken, waarop Philips zich ook voorbereidt.

Tegelijkertijd praat het bedrijf met de autoriteiten in verschillende landen om de problemen bij zeker drie miljoen apparaten op te lossen. Vorig maand meldde Philips al een voorziening van 500 miljoen euro te hebben getroffen om de problemen op te lossen. Philips roept ook honderdduizenden beademingsapparaten terug.

De Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration (FDA) gaf volgens persbureau Reuters vorige week aan de problemen rond ademapparatuur bij Philips bijzonder serieus te nemen. De ‘recall’ kreeg de classificatie één mee, wat de meest serieuze typering is. Inmiddels zijn er bij FDA twaalfhonderd klachten binnengekomen en honderd meldingen van fysieke schade.

Aandeel op verlies

Ondanks betere cijfers dan verwacht, bleef het aandeel Philips de hele dag op verlies staan. De winst (voor aftrek van belastingen, rente en afschrijvingen) kwam in het tweede kwartaal uit op 532 miljoen euro, tegen 390 miljoen een jaar eerder. Gemiddeld genomen rekenden financiële analisten op een resultaat van 519 miljoen euro. In de periode april tot en met juni werd een omzet van 4,2 miljard euro (plus 9 procent) behaald, terwijl de nettowinst uiteindelijk 153 miljoen bedroeg.

Voor beleggers was het ook goed nieuws dat Philips voor 1,5 miljard euro eigen aandelen gaat inkopen. Met de huidige koers betekent dit dat bijna 37 miljoen aandelen worden ingenomen, wat zo’n 4 procent van het totaal betekent. Gevolg van het gedaalde aantal aandelen is dat – bij hetzelfde resultaat – de winst per aandeel stijgt. De terugkoop begint dit lopende kwartaal en kan drie jaar in beslag nemen.

Het aandeel Philips stond met uitzondering van de eerste minuten van de handelsdag de hele dag op verlies en sloot in Amsterdam bijna 5 procent lager op 39,04 euro. De omzetverwachting voor komend jaar is ongewijzigd gebleven, terwijl de winstverwachting fractioneel lager is komen te liggen.