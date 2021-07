Philips draait winst ondanks prijzige terugroepactie

Elektronicaconcern Philips heeft de afgelopen drie maanden winst geboekt, ondanks de prijzige terugroepactie waar het bedrijf mee heeft te kampen. Dat blijkt uit de maandag gepubliceerde kwartaalcijfers van het Nederlandse bedrijf. De nettowinst over Q2 kwam neer op 153 miljoen euro, tegen 210 miljoen euro in dezelfde periode in 2020.

Philips maakte eerder dit jaar bekend 500 miljoen euro te reserveren om slaapapneu- en beademingsapparaten terug te roepen. Uit eigen onderzoek was gebleken dat bij gebruik van deze apparaten chemische deeltjes in de longen terecht kunnen komen. Wereldwijd moeten tussen de drie en vier miljoen apparaten worden vervangen of gerepareerd. Het gaat voornamelijk om het zogenoemde Dreamstation tegen slaapapneu, die in 2015 op de markt kwam.

Het bedrijf heeft de verkoop van de gemankeerde apparatuur stopgezet. Desondanks groeide de totale omzet afgelopen maanden met 9 procent naar 4,2 miljard euro. Dat komt onder meer door een sterke verkoop van andere medische apparatuur en producten in de persoonlijke verzorging.