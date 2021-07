Zwemmer Kamminga pakt olympisch zilver op 100 meter schoolslag

Roos Zwetsloot maandag in actie tijdens de voorronde van het skateboarden street in het Arike Urban Sports Park op de Olympische Spelen van Tokio. Foto Koen van Weel / ANP

De pas 16-jarige Oldenbeuving zette wel twee goede runs neer, maar drie van haar vijf tricks mislukten. Met de waarderingen van haar twee gelukte tricks kwam ze uit op 8,70 punten, te weinig voor een plek in de finale, die later maandag wordt gehouden.

Zwetsloot begon met een nerveuze eerste run in het fraaie Ariake Urban Sports Park, maar herstelde zich met een goede tweede run. In 45 seconden tijd werkte ze op haar skateboard vrijwel foutloos haar trucs en sprongen op bankjes, trapleuningen en schansen af. Vier van de vijf losse ‘tricks’ die ze moest maken gingen goed. Haar eindscore was 13,48. De Japanse Funa Nakayama had de hoogste score in de heats met 15,77.

Roos Zwetsloot heeft zich geplaatst voor de finale van de nieuwe olympische sport skateboarden. De 20-jarige atlete uit Zeist, de nummer acht van de wereldranglijst, kwam in de kwalificaties tot de vierde score op het onderdeel street. Voor Keet Oldenbeuving, de vlaggendraagster van de Nederlandse equipe bij de openingsceremonie, zitten de Spelen in Tokio erop. Ze noteerde de twaalfde score en dat was niet voldoende voor een finaleplaats. Ze had bij de beste acht moeten eindigen.

Felice Albers opende de score voor Oranje in de achtste minuut van het eerste kwart. Daarna wisten de hockeysters van Ierland Nederland lang van het scoren af te houden. In het vierde kwart leek Maria Verschoor de tweede treffer te maken, maar die werd afgekeurd. Vlak daarna maakte Malou Pheninckx uit de rebound van een strafcorner 2-0. Een minuut later zorgde Laurien Leurink voor de derde goal van Oranje en daarna was ook Frédérique Matla nog trefzeker.

De hockeysters hebben de tweede groepswedstrijd op de Olympische Spelen gewonnen. De ploeg van bondscoach Alyson Annan versloeg de Ierse hockeysters met 4-0, mede door drie treffers in het laatste kwart. Eerder had Nederland India met 5-1 verslagen.

Zwemmer Kamminga pakt olympisch zilver op 100 meter schoolslag

Zwemmer Arno Kamminga heeft op de Olympische Spelen zilver gepakt op de 100 meter schoolslag. De 25-jarige Kamminga moest het in Tokio alleen afleggen tegen Adam Peaty, de Brit die zijn olympische titel prolongeerde. Kamminga bezorgde Nederland de derde zilveren medaille op deze Spelen, na de handboogschutters Gabriela Schloesser en Steve Wijler (gemengde landenwedstrijd) en wielrenster Annemiek van Vleuten (wegwedstrijd).

De Katwijker tikte in het Tokyo Aquatics Centre aan in 58,00 seconden, Peaty pakte het goud in 57,37. De 26-jarige Brit veroverde bij de Spelen van Rio 2016 het goud op de 100 meter schoolslag in 57,13, toen een wereldrecord. Peaty scherpte de mondiale toptijd later aan tot 56,88.

Kamminga ontbrak bij de Spelen van Rio 2016. Hij wist zich destijds niet te kwalificeren en twijfelde zelfs of hij wilde doorgaan met zwemmen. De Zuid-Hollander, die destijds zijn sport combineerde met een studie, besloot zich een jaar volledig op het zwemmen te richten. „Als ik het haal, ga ik door. Zo niet, dan heb ik het in ieder geval geprobeerd”, zei hij.

Kamminga transformeerde in Amsterdam onder coach Mark Faber tot een volledig gefocuste topsporter. In april van dit jaar dook hij als eerste man na Peaty onder de grens van 58 seconden (57,90). In de series van de Spelen in Tokio ging hij nóg sneller (57,80). Het zijn tijden die alleen Peaty kan zwemmen. De Brit is al jaren een klasse apart op de schoolslag. Kamminga legt zich echter niet zomaar neer bij de suprematie van Peaty. Hij daagde de spierbundel uit Uttoxeter dit jaar al uit bij de EK in Boedapest. Peaty pakte daar zoals verwacht het goud, maar Kamminga zat niet ver achter hem.

Op de Spelen van Tokio kwamen de twee snelste mannen ter wereld elkaar pas tegen in de finale; Peaty in baan 4, Kamminga in baan 5. De Brit bleek opnieuw onverslaanbaar, maar met zilver was Kamminga ook heel blij. Later deze week gaat hij ook proberen een medaille te pakken op de 200 school. Peaty ontbreekt op die afstand.