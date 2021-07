In cabrioland zijn de occasions niet aan te slepen

De voorste van enkele tientallen glanzende cabrio’s in de showroom is een donkergrijze Porsche 911. Vraagprijs 89.950 euro. Dit model gaat heel hard, zegt Jack Driessen. „Een Porsche is voor iedere man, nou, voor heel veel mensen een jongensdroom.”

Driessen is de eigenaar van Cabrioland, met twee showrooms en garages in het Haagse Binckhorst. Het is er een „extreem gekkenhuis”, zegt hij. Net zo erg als de jaren voor de financiële crisis. „Toen groeiden de bomen ook tot in de hemel ongeveer. Hetzelfde als nu.”

Bij de heropleving van de economie valt iets op: de markt van cabrio’s floreert. Zeker die van occasions, tweedehands auto’s. In de eerste helft van dit jaar hadden Nederlandse bedrijven bijvoorbeeld al twaalfhonderd cabrio’s meer verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder, blijkt uit cijfers van branchevereniging Bovag.

Inmiddels is het in Cabrioland een „extreem gekkenhuis” aan verkochte occasions, zegt Driessen.

Terug naar de Porsche. Een prachtige auto, vindt Driessen. De stroomlijn. De klassieke uitstraling. De kwaliteit van de materialen. Die typische diepe ronk van de motor. „Als je een deur dichtdoet…” POF. „Ja, dat is gewoon een Porsche. Dat hoor je gelijk.”

Driessen verkoopt tweedehands auto’s vanaf 20.000 euro. Met uitschieters: „Ik heb er net een verkocht van anderhalve ton. Maar vooral aan heel dure auto’s is nu moeilijk te komen.”

Toen in maart vorig jaar corona op z’n hevigst door Nederland raasde, werd het ook stil in de showrooms van Driessen. De verkopen vielen met 80 procent terug. „Mensen belden afspraken af. Ze durfden niet meer te komen”, zegt Driessen. Hij raakte „even in paniek. Van wat gaat hier gebeuren”.

Proefritten aan huis

Cabrioland begon met het aanbieden van proefritten aan huis. Zo werd een Alfa Romeo Spider naar Eindhoven gereden. En een Range Rover naar Amsterdam.

Maar het bleef bij een paar huisbezoeken. „Na pak ’m beet een kleine maand kwam alles toch weer redelijk op gang”, zegt Driessen.

Veel klanten bleken niet kwetsbaar voor de crisis. Bij Cabrioland stappen veel artsen, notarissen en advocaten naar binnen. Vaak gaat het via via. Een advocaat stuurt een andere advocaat, iemand uit het ziekenhuis stuurt een collega.

Cijfers Autoverkoop

Nederlandse autobedrijven verkochten afgelopen kwartaal het recordaantal van 366.677 tweedehands auto’s, bijna 20 procent meer dan een jaar eerder. Dat bericht brancheorganisatie Bovag. De verkoop van nieuwe auto’s blijft nog achter, aldus een woordvoerder van de Bovag, hoewel die laatste maanden ook weer wat aantrekt. Deze markt is conjunctuurgevoeliger.

Hij hoorde het heus wel eens hoor, dat klanten bang waren voor de economische gevolgen van Covid-19. „Ik heb bijvoorbeeld een klant met zonnebankstudio’s die een stuk of twintig auto’s bij ons heeft gekocht”, zegt Driessen. „Hij wisselt normaal zo’n beetje om de twee jaar. Dit jaar niet. Even rustig aan doen.”

Nu, in de vroege zomer, is het drukker dan ooit. „Mensen konden hun geld niet kwijt aan luxe reizen, aan restaurants. Ze hebben het wel liggen en willen ervan genieten.”

Wat meespeelt, is dat sommige klanten het vliegtuig nog vermijden. Een land kan zomaar van code geel weer naar oranje kleuren. Met de auto zijn ze flexibeler. Driessen verkoopt nu dan ook veel vierzitscabrio’s, „omdat mensen op reis willen. Ze pakken de auto naar Zuid-Frankrijk, of Italië. Lekker toeren”.

Inbraakgevoelig

„Ik kom voor de Mercedes”, zegt Rob Schaart, een klant, als hij de zaak binnen stapt. Driessen: „Ik kom eraan. Wilt u een kopje koffie misschien?”

Schaart, makelaar in Den Haag, heeft weinig te lijden gehad onder de coronacrisis. „Het verkopen van huizen is nu het probleem niet.” Op het moment heeft hij onder meer een huis in de verkoop voor 1,3 miljoen euro.

De makelaar rijdt nu een Porsche cabrio uit 2001. „Ik wil gewoon een beetje vernieuwen. En mijn cabrio heeft een stoffen kap, die is inbraakgevoelig. Deze kun je met een gerust hart op straat laten staan, snap je.”

Veel klanten bleken niet kwetsbaar voor de crisis. Bij Cabrioland stappen artsen, notarissen en advocaten naar binnen.

Driessen prijst uitgebreid de Mercedes aan. Hij wijst op de dikke bumpers en de grote velgen. „Ja, ja, dus een beetje uiterlijk vertoon”, zegt Schaart. „Ja precies, ja.”

Schaart laat het even bezinken. Op de terugweg lopen de mannen langs de Porsche van bijna een ton. „Liefst neem ik deze mee”, lacht Schaart. Driessen: „Dat kan hoor!”

Later in de middag zit Driessen achter de computer, waar hij meestal te vinden is als er geen klanten in de zaak staan. Hij zoekt tweedehands auto’s om te importeren. „We hebben een medewerker die met een vrachtwagen door Duitsland rijdt en ze inspecteert.” En onderhandelen? „In principe wel, maar over het algemeen krijg je met Duitsers niet heel veel voor elkaar.”

Bloeiers De economie leeft weer op na de coronacrisis. Terwijl sommige bedrijfstakken de afgelopen anderhalf jaar hard zijn geraakt, zijn er ook bedrijven die juist floreren. NRC zoekt voor deze zomerserie een aantal van deze ‘bloeiers’ op, die het – vaak mede dankzij corona – ontzettend goed doen. Bezorgdienst Crisp De Porsche-verkoper De kartonleverancier Berichtendienst CM.com De kampeerwinkel De kantoorinrichter

Driessen laat op de website van Cabrioland zien hoe hard het kan gaan. Hij heeft net een Audi A5 verkocht, terwijl er niet eens foto’s van online hebben gestaan. „Mijn collega stond in Duitsland bij de auto en appte een paar foto’s door naar een geïnteresseerde klant. Meteen toen de auto hier was, stonden ze voor de deur. Ze liepen er een rondje om de auto en hij was verkocht.”

Driessen wijst naar een Porsche 911 van anderhalve ton op het scherm. „Hier hadden drie klanten interesse voor getoond. De eerste die ik belde was toevallig in de buurt. De auto was binnen een half uur verkocht.”

Zulke auto’s zou hij „dolgraag bijkopen”, zegt Driessen. „Maar er is nu nagenoeg niet aan te komen. Ik ben soms wel twee, drie dagen aan het zoeken zonder iets te vinden.”