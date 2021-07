Onze dochter woont nog niet zo lang op een prachtig plekje in Blerick (Venlo) aan de Maas. Echter, ook hier worden achteloos plastic, bekertjes, blikjes, papier en rotzooi weggegooid. Er zijn twee dingen die ik kan doen, dacht ze: me telkens ergeren, of bij de gemeente een grijpstok vragen en op mijn vrije dag zelf aan de slag.

Zo gedacht, zo gedaan. Met haar grijpstok en zak gaat ze op pad als er een ventje van een jaar of elf naar haar toekomt. „Mevrouw, mag ik iets vragen? Hebt u een taakstraf?”