Frans parlement stemt in met nieuwe Covid-maatregelen

Na vier dagen en nachten vergaderen heeft het Franse parlement zondagavond zijn goedkeuring gegeven aan de uitbreiding van de passe sanitaire, het coronapaspoort, voor alle plaatsen die publiek ontvangen. De stemming kwam een dag nadat in heel Frankrijk meer dan honderdduizend mensen op straat gingen tegen wat zij bestempelen als een „gezondheidsdictatuur”.

Het coronapaspoort is sinds 21 juli al verplicht in culturele instellingen vanaf een bezetting van vijftig personen. Begin augustus (het grondwettelijk hof moet zich op 5 augustus nog over de zaak uitspreken) wordt het daarnaast verplicht in cafés en restaurants, in treinen en in vliegtuigen, en bij bezoek aan bejaardentehuizen. Het kan bestaan uit een vaccinatiebewijs, een negatieve test of een bewijs dat men Covid-19 heeft gehad en dus antilichamen heeft opgebouwd.

Het oorspronkelijke plan van de regering is op een aantal punten wel afgezwakt. Daar waar uitbaters van horecazaken eerst tot een jaar gevangenisstraf en een geldboete van 45.000 riskeerden, worden overtreders nu eerst in gebreke gesteld, eventueel gevolgd door een sluiting van hun zaak van maximaal zeven dagen. Wie recidiveert, riskeert alsnog een jaar gevangenisstraf en een geldboete van negenduizend euro. Ook zal de uitbaters niet gevraagd worden om de identiteit van de klanten te verifiëren, alleen de politie kan dat doen.

Klanten die sjoemelen met het coronapaspoort kunnen ook bestraft worden: van 135 euro voor de eerste overtreding tot 3.750 euro en zes maanden celstraf bij recidive. De Franse media melden dat er op internet nu al valse QR-codes worden aangeboden voor prijzen van 200 tot 500 euros.

Minderjarigen vanaf twaalf jaar krijgen uitstel: zij hoeven pas vanaf 30 september een coronapaspoort te tonen.

De nieuwe wet regelt ook de verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel. Vooral in de bejaardentehuizen en instellingen voor langdurige zorg loopt het personeel nog steeds achter op de bevolking in zijn geheel qua vaccinatie. Op 18 juli had daar 64,5 procent één prik gekregen en 54,9 procent twee prikken, vergeleken bij 70 en 58 procent bij de volwassen bevolking als geheel.

Het zorgpersoneel krijgt iets meer tijd: wie tussen nu en half september een eerste prik laat zetten, krijgt tot half oktober om het proces af te ronden. Ook hier zijn de sancties door het parlement afgezwakt. Daar waar eerst gedreigd werd met ontslag na twee maanden, zullen vaccinweigeraars nu eerst met betaald verlof worden gestuurd, vervolgens met onbetaald verlof.

De repressieve aanpak lijkt effect te sorteren. In de week volgend op de toespraak waarin president Emmanuel Macron op 12 juli de uitbreiding van het coronapaspoort aankondigde, maakten bijna vier miljoen mensen een vaccinafspraak via het platform Doctolib. Maandag nam Frankrijk de horde van 40 miljoen gevaccineerden, of 60 procent van de totale bevolking. Bedoeling is dat eind augustus 50 miljoen Fransen ten minste één prik zullen hebben gekregen.

Tegelijk neemt ook het protest tegen de maatregelen toe. Afgelopen zaterdag gingen in Parijs meer dan tienduizend mensen op straat en in heel Franrijk meer dan 160.000. Dat waren er vijftigduizend meer dan op de eerste protestdag op 17 juli. Verwacht wordt dat ook volgende zaterdag opnieuw zal betoogd worden.

