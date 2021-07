Drie leden raad van commissarissen L1 stappen per 1 augustus op

Drie leden van de raad van commissarissen van de regionale omroep L1 stappen per 1 augustus op. Dat schrijft de omroep op de website. Het gaat om voorzitter Hans Coppus en leden Mirjam Depondt en Raoul Willms. Met het aanstaande vertrek van het trio blijft er nog één commissaris over, Barbara van Hussen, die namens de Ondernemingskamer in de raad zit.

Het trio laat weten hun functies neer te leggen „vanuit het besef dat het belang van L1 voorop staat”. Eind juni stuurde de raad directeur-bestuurder Peter Elbers naar huis, nadat werknemers van de omroep hadden geklaagd over zijn „autoritaire” houding en een brandbrief hadden gestuurd over de „onhoudbare situatie op de werkvloer”. Elbers zou informele contacten op het werk mijden en medewerkers gaven aan zich onveilig te voelen.

De raad van commissarissen legde de zaak in april voor bij de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof, die stelde dat er een onderzoek moest komen naar het beleid en de gang van zaken bij L1. Naast Elbers moest een tweede bestuurder aangesteld worden en de raad van commissarissen moest een vierde lid krijgen. Twee weken geleden werd bekend dat Elbers definitief bij L1 weg zou gaan. De vertrekkende commissarissen vinden dat de organisatie een „frisse start” nodig heeft. Door op te stappen hopen ze „dat er ruimte ontstaat voor het constructief bouwen aan de toekomst van de organisatie”.

Lees ook: Hoe het wantrouwen de omroep van Limburg insloop