Zevende presidentskandidaat in Nicaragua gearresteerd

De politie in Nicaragua heeft zaterdag voor de zevende keer een presidentskandidaat gearresteerd. Noel Vidaurre is onder huisarrest geplaatst in aanloop naar de verkiezingen in november, meldt de politie. Bijna alle uitdagers van de huidige president Daniel Ortega zitten daardoor nu vast. Ook politiek commentator Jaime Arellano is zaterdag opgepakt.

Vidaurre en Arellano worden ervan beschuldigd de „onafhankelijkheid en soevereiniteit” van het Midden-Amerikaanse land te ondermijnen. Arellano is gearresteerd vanwege een kritisch commentaar dat hij had geschreven na een toespraak van Ortega. De Nicaraguaanse president heeft de afgelopen maanden zeker 28 oppositieleden laten oppakken. Ook zij zijn ondermijning van de soevereniteit van het land ten laste gelegd.

Lees ook: Hoe steel je een verkiezing? Daniel Ortega en zijn vrouw weten het

De 75-jarige president hoopt op die manier zijn vierde termijn veilig te stellen. Ortega is al sinds 2007 aan de macht, nadat hij het land tussen 1979 en 1990 ook al leidde. Zijn vrouw Rosario Murillo is vicepresident en ook zijn kinderen bekleden invloedrijke posities. Ortega beweert dat „criminelen” hem met Amerikaanse steun willen verdrijven. Via een omstreden wet laat hij nu zijn tegenstanders oppakken.

De arrestaties hebben eerder tot een golf van internationale kritiek geleid. De Verenigde Staten riepen op om Ortega als dictator te behandelen en Argentinië en Mexico hebben hun ambassadeurs uit het land teruggetrokken.