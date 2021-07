Zanger R. Kelly ook beschuldigd van misbruik minderjarige jongen

De Amerikaanse R&B-zanger R. Kelly wordt nu ook verdacht van het misbruiken van een minderjarige jongen. Daarnaast zou hij een vrouw hebben gevraagd om kinderporno voor hem te regelen. Dat melden Amerikaanse media zondag, op basis van documenten die bij de rechtbank zijn ingediend.

De aanklacht tegen Kelly, die verdacht wordt van het misbruiken van meerdere minderjarige meisjes, is uitgebreid met meerdere slachtoffers en nieuw bewijsmateriaal. De zanger zou de destijds een 17-jarige jongen in 2006 hebben ontmoet en toen seks met hem hebben gehad. Daarnaast dwong hij hem ook seks te hebben met andere vrouwen, onder wie een minderjarige. De zanger filmde dat vervolgens, voor zijn eigen gerief maar ook om de slachtoffers mee te chanteren.

Verder blijkt volgens aanklagers dat Kelly zijn slachtoffers fysiek heeft misbruikt en bedreigd. Kelly zit al twee jaar vast in afwachting van het proces tegen hem, dat op 9 augustus in New York van start gaat. Als hij wordt veroordeeld, kan hij tientallen jaren gevangenisstraf krijgen. Kelly zelf beweert onschuldig te zijn.