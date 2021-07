Turnster Sanne Wevers na haar uitschakeling: onze sport is kapotgemaakt in Nederland

Het was geen goed weekend voor het Nederlandse turnen, in Tokio. Met name de uitschakeling van Sanne Wevers, zondag, de trotse olympisch kampioen balk op de Spelen van Rio de Janeiro, vijf jaar geleden, was een flinke dreun voor TeamNL.

Zij liet na afloop van haar oefening weten dat ze er „even tussenuit” gaat. Later op de dag haalde ze voor de camera’s van de NOS keihard uit naar de Nederlandse turnwereld.

De aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio was als een achtbaan geweest voor Wevers, die jarenlang door haar vader Vincent Wevers werd getraind. Die mocht van gymnastiekbond KNGU niet afreizen naar de Spelen in Tokio, omdat hij een van de Nederlandse turncoaches is die wordt verdacht van grensoverschrijdend gedrag met turnsters in het verleden. Daarover loopt nog een onderzoek. Sanne Wevers was het niet eens geweest met het besluit haar vader te weren van de Spelen.

Tegen de NOS zei Wevers in het weekeinde: „Ik vind het jammer dat Vincent er niet is. Ik vind het jammer dat onze hele sport kapotgemaakt is in Nederland. Ik denk ook echt dat dat anders had gemoeten en gekund. Er zit gewoon heel veel pijn, aan die kant. Ik ben heel erg zorgelijk over de toekomst van het turnen. Ik hoop heel erg dat de nieuwe generatie de kans krijgt om het anders te doen. Dat zou mooi zijn.”

De kwalificaties bij het turnen in Tokio leverden de Nederlandse vrouwen geen enkele finaleplaats op. Nadat eerder al duidelijk was dat Sanne Wevers prolongatie van haar titel kon vergeten, bleek ’s avonds dat ook de meerkampscore van haar zus Lieke Wevers niet genoeg was voor een plaats bij de top-24. Zij kwam met haar score van 53,365 nog geen vier tiende van een punt tekort en staat nu eerste op de reservelijst voor de finale van donderdag. Ze had de 32ste score, maar in de finale mogen maar maximaal twee turnsters per land uitkomen.

Thorsdottir

Ook voor Eythora Thorsdottir, net als Lieke Wevers in Rio de Janeiro nog finaliste op de meerkamp, eindigde het toernooi van Tokio. Zij kwam over vier toestellen uit op een score van 52,899 en is nu tweede reserve. Thorsdottir, dit voorjaar gehinderd door een enkelblessure, werd in Rio de Janeiro negende. Dat is de beste prestatie ooit voor een Nederlandse turnster in de meerkampfinale op de Spelen.

Ook de teamfinale werd bij lange na niet gehaald. In Rio de Janeiro eindigde de Nederlandse ploeg als zevende in de eerste landenfinale ooit voor Nederland op de Olympische Spelen. Nu liet het team alleen Spanje achter zich en was de elfde plaats het eindresultaat. Slechts de topacht-landen turnen de finale, die dinsdag op het programma staat..