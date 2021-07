Rechtbank Rotterdam vervangt rechters omdat ze Frans staatsgeheim inzagen

Drie rechters in een grote strafzaak worden vervangen omdat ze Franse staatsgeheimen zouden hebben kunnen inzien. De rechters zouden niet-weggelakte passages met staatsgeheimen in processtukken hebben kunnen inzien. Hierdoor beschikten de rechters over een informatievoorsprong ten opzichte van het Openbaar Ministerie (OM) en de verdediging in de zaak. En die partijen de informatie ook geven, kan niet, omdat het gaat om staatsgeheimen. Vervanging van de rechters is dan ook de enige oplossing, blijkt uit een vrijdag gepubliceerde uitspraak van de rechtbank van Rotterdam.

De zaak in kwestie behelst een omvangrijk onderzoek naar internationale cocaïnehandel en witwassen. Hoofdverdachte in de de zogeheten 26Sartell-zaak is de 49-jarige Roger P., alias Piet Costa. Het OM beschouwt hem als een kopstuk binnen de internationale cocaïnehandel. Zo zou hij prijzen en tarieven bepalen en opdrachten uitzetten om betalingen uit te voeren bij drugsdeals. Ook zou hij verantwoordelijk zijn voor de bouw van martelcontainers in Noord-Brabant.

Politie en justitie hebben veel informatie verkregen dankzij een EncroChat-hack, vorig jaar. Door het versleutelde telefoonnetwerk te kraken, heeft de politie kunnen inzien hoe criminelen met elkaar communiceerden. De informatie die door de rechters is ingezien heeft mogelijk hiermee te maken. Mogelijk stond er informatie in over hoe de Franse autoriteiten, die samen met de Nederlandse politie de hack uitvoerden, het berichtverkeer hebben weten te ontsleutelen en kraken.