De wereldkampioen van 2019 stond bij rust al met 18-10 voor en gaf die voorsprong niet meer weg. Noorwegen, de grootste concurrent in de groep, neemt het morgen op tegen Zuid-Korea. De andere landen in de groep van Nederland zijn Angola en Montenegro, zij nemen maandagnacht tegen elkaar op.

Coach Verdonkschot test positief op coronavirus

Opnieuw heeft een lid van de Olympische roeiploeg in Tokio positief getest op het coronavirus. Het gaat om Josy Verdonkschot, trainer in de Nederlandse vrouwenroeiploeg. Verdonkschot moet nu tien dagen in quarantaine. Eerder testten een ander staflid van de roeiploeg en de skiffeur Finn Florijn ook al positief, naast skateboardster Candy Jacobs en taekwondoka Reshmie Oogink.

In tegenstelling tot de andere besmette gevallen zat Verdonkschot niet in de KLM-vlucht van Amsterdam naar Tokio waar andere deelnemers mogelijk besmet raakten. Verdonkschot kreeg de positieve uitslag op zaterdagavond. Momenteel wordt onderzocht met welke teamleden hij nauw contact heeft gehad.

In een eerste reactie op de positieve test zei Verdonkschot volgens persbureau ANP dat het „niet om mijn persoonlijke gevoelens” gaat. „Het gaat erom dat onze roeisters in staat zijn te doen waarvoor ze hier zijn. Daar hebben we afgelopen jaren naar toegewerkt. Ons programma zit goed in elkaar. We weten van elkaar wat we kunnen en moeten doen. Het wegvallen van de coach heeft op dit moment geen invloed meer. Mijn vertrouwen in mijn staf en mijn sporters is eindeloos. Zij zullen dit karwei afmaken.”

Hetzelfde zei chef de mission Pieter van den Hoogenband. „Dit is een topcoach die onmiddellijk zijn plannen klaar had. Hij parkeert zijn eigen emotie, had een plan en weet dat zijn sporters in goede handen zijn. Natuurlijk incasseren we een teleurstelling, maar ik zie de afgelopen dagen alleen maar sporters en staf die vastberaden doorgaan met hun grote doel. Dat doet me goed en daar heb ik grote bewondering voor. Het tekent de mentaliteit van TeamNL.”