Nederlandse roeiers in afzondering na drie coronabesmettingen

De Nederlandse roeiers in Tokio hebben naar aanleiding van de coronabesmettingen in de ploeg beperkingen opgelegd gekregen van de organisatie van de Spelen in Tokio.

Technisch directeur van roeibond KNRB Hessel Evertse bevestigde zondag tegenover de NOS dat de roeiers geen gebruik meer mogen maken van de eetzaal en de warming-upruimte. Ook is de roeiers verzocht om zich af te zonderen van andere landen en vrijwilligers.

De impact van de maatregelen op de Nederlandse roeiers van de maatregelen is groot, zegt Evertse. Vrouwencoach Josy Verdonkschot werd zaterdag positief getest op het coronavirus. Eerder bleek dat skiffeur Finn Florijn en een staflid van de roeiploeg ook al besmet waren.

„Wij doen er zelf al alles aan om niet besmet te raken en ervoor te zorgen dat we zo min mogelijk risico vormen voor anderen”, aldus Evertse tegenover persbureau ANP. Nadat Verdonkschot als derde lid van de Nederlandse roeiploeg positief had getest, kwam het verzoek van de mondiale federatie om zoveel mogelijk in afzondering te gaan.

Voorbereiding in een tent

Omdat de roeiers de gemeenschappelijke ruimtes bij de roeibaan niet meer kunnen gebruiken, moeten ze zich nu voor wedstrijden voorbereiden in een tentje van 4 bij 4 meter, met ruimte voor slechts enkele fietsen en ergometers. Tussen de middag eten ze in een aparte ruimte of ze gaan terug naar het olympisch dorp.

De roeiers kunnen ook geen gebruik meer maken van het busvervoer vanuit het olympisch dorp naar de roeibaan. Ze worden nu in taxi’s en kleine busjes vervoerd. Evertse: „Dat zijn geaccrediteerde taxi's, met chauffeurs die ook dagelijks een coronatest doen. Die taxi’s moet je eigenlijk 48 uur van tevoren reserveren. Dat is lastig te organiseren gezien de steeds veranderende situatie.”

Hij wees erop dat de roeiers al anderhalf jaar gewend zijn in kleine groepen te werken. In die minibubels heeft elke groep een eigen programma en een eigen dagindeling. „Er vallen in de begeleiding nu mensen tussenuit, wat betekent dat wij met minder mensen meer werk moeten doen. Maar we zijn flexibel, we kunnen dat aan”, aldus Evertse.

Woensdag finales

Zaterdag kwamen vier Nederlandse ploegen in actie op het olympische water. Skiffeuse Sophie Souwer plaatste zich voor de halve finales, komende donderdag. In de vrouwen dubbeltwee roeiden Roos de Jong en Lisa Scheenaard naar een plek in de A-finale, woensdag. Melvin Twellaar en Stef Broenink plaatsten zich voor de finale van de mannen dubbeltwee.

Ook de mannen vier zonder, en de roeiers van de Holland Acht, die door winst in hun serie de herkansing ontliepen, boekten een plek in de A-finale.

Het olympische roeitoernooi in Tokio wordt woensdag vervolgd.