Fotograaf Eddy Posthuma de Boer op 90-jarige leeftijd overleden

Fotograaf Eddy Posthuma de Boer is zondag overleden in het Amsterdamse ziekenhuis AMC. Dat heeft zijn familie laten weten aan persbureau ANP. Posthuma de Boer is op 90-jarige leeftijd gestorven. „Hij is vanmiddag heel rustig ingeslapen”, aldus de nabestaanden.

Posthuma de Boer behoort tot de belangrijkste naoorlogse fotografen van Nederland. Hij begon zijn carrière in 1948 als assistent bij persbureau ANP en groeide daarna uit tot een van de meest bereisde fotografen van Nederland. Als fotograaf bezocht hij meer dan negentig landen. Posthuma de Boer maakte onder meer reisreportages voor het tijdschrift Avenue. Ook werd zijn werk gepubliceerd in onder meer Het Parool, de Volkskrant, de Holland Herald (KLM) en Studio (KRO).

De fotograaf legde onder meer de opkomst van de jongerencultuur vast. Daarbij had hij aandacht voor de jazz- en rock-’n-rollmuziek. Posthuma de Boer fotografeerde daarnaast veel bekende schrijvers en muzikanten. Zijn foto’s waren bovendien te zien in verschillende Nederlandse musea. In 1997 werd Posthuma de Boer geëerd met de Kees Scherer Prijs.

In 1961 trouwde Posthuma de Boer met zangeres Henriëtte Klautz. Met haar kreeg hij twee dochters: de fotografe Tessa Posthuma de Boer en de schrijfster Eva Posthuma de Boer.