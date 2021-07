De sportwereld neemt afscheid van een heer

Fly Epke, fly. Zeventien jaar lang liet Epke Zonderland de sportwereld zijn kunsten zien, vliegend door de lucht. De Flying Dutchman, 35 jaar oud inmiddels, beëindigde zaterdag in Tokio een magnifieke carrière. De rekstokspecialist slaagde er niet in zich te kwalificeren voor een laatste olympische finale. En daarmee was het klaar, na een uiterst moeizame voorbereiding, waarin hij voortdurend vocht tegen fysieke tegenslag. „Het is goed zo. Ik weet niet of het mooier dan dit gaat worden, ik denk het niet”, zei hij over zijn afscheid, bij de NOS.

Hij leek vooral blij, misschien opgelucht. Hij wist dat dit met zijn voorbereiding het maximaal haalbare was. Hij had vooraf al aangegeven dat de kans groot was dat dit zijn laatste wedstrijddagen waren. Het lichaam is op.

Zonderland, de sportende gentleman, zal altijd de man van ‘2012’ blijven, het mooiste moment uit zijn carrière. Het olympisch goud van Londen kwam op het moment dat hij de turnwereld domineerde met oefeningen die anderen simpelweg niet konden uitvoeren. Zoals hij in Londen de vluchtelementen Cassina, Kovacs en Kolman combineerde; niemand had die code ooit gekraakt. Het maakte hem tot een grootheid in het turnen. En in de Nederlandse sportwereld. Hij was de eerste Nederlander die individueel goud haalde in het turnen.

Maar ‘Londen’ was lang niet het enige succes dat Zonderland vierde. Behalve die olympische titel haalde de turner uit Lemmer ook in Beijing (2008) en Rio de Janeiro (2016) de finale. Bovendien werd hij drie keer wereldkampioen: in 2013, 2014 en 2018. Drie maal haalde hij zilver. Daarnaast bevindt hij zich in een select gezelschap sporters – met Ard Schenk en Anton Geesink – die vier keer werden uitgeroepen tot sportman van het jaar. Zonderland viel die eer te beurt in 2009, 2011, 2012 en 2013.