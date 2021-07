‘De Meester en Margarita’ is muziektheater dat op alle facetten omverblaast

Opslaan in leeslijst

Muziektheater De Meester en Margarita van Konvooi, Orkater/De Nieuwkomers. Gezien: 24/7, Theater Bellevue (Amsterdam). Te zien t/m 9/8, tournee volgt in 2022. ●●●●●

„Natuurlijk heb je het zelf gezien, maar dat wil toch niet zeggen dat het echt is gebeurd?” Deze zin – die de een tot waanzin drijft en de ander houvast geeft – krijgt in tijden van nepnieuws, deepfake en complottheorieën een zeer actuele lading. Hoe verhouden we ons tot een wereld waarin de waarheid steeds vaker wordt gezien als subjectieve interpretatie van feiten?

Twee jaar geleden imponeerde theatercollectief Konvooi – dat opereert onder de vleugels van Orkater – met een rauw-poëtische Ilias, die een nagenoeg perfecte combinatie vond van ingeleefd spel en prachtige meerstemmige zang. Voor hun tweede voorstelling De Meester en Margarita bewerkte de groep de gelijknamige roman van Michail Boelgakov (1891-1940) tot muziektheater dat op alle facetten omverblaast. Rondom een stalen constructie, die het midden houdt tussen martelwerktuig en het skelet van een circustent, vindt een hallucinante trip plaats – die via de straten van Moskou en de ontmoeting van Jezus en Pilatus, leidt naar een burlesk variété ter ere van de duivel.

Regisseur Belle van Heerikhuizen maakt hier met minimale middelen prikkelend, associatief totaaltheater van, dat muzikaal voortdurend andere registers aanspreekt: van vijfstemmige close harmony tot rap, jazz en musical.

De voorstelling begint als de duivel (een elegante maar sinistere Bart Sietsema) zijn opwachting maakt in Moskou. Hij drijft een dichter tot waanzin: angst en woede strijden om voorrang als niemand hem gelooft. In het gesticht ontmoet hij een schrijver die zich volledig in zijn krankzinnigheid heeft berust. Alleen Margarita (een krachtige Marit Hooijschuur) weet het omarmen van twijfel en verwarring naar haar hand te zetten en vindt daarin een manier om haar grote liefde opnieuw te ontmoeten.

De Meester en Margarita is spannend, angstaanjagend en wonderschoon (mede dankzij de prachtige kostuums van modeontwerper David Laport). De strak gemonteerde scènes, muzikale veelzijdigheid, vuige choreografieën en meerduidige rolinterpretaties zorgen ervoor dat deze voorstelling zich genadeloos in je vastklauwt.