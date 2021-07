Bosbranden in Italië, Spanje en Frankrijk, Sardinië vraagt om hulp

Verschillende Zuid-Europese landen zijn dit weekeinde geteisterd door bosbranden. Italië heeft daarvoor aan andere landen verzocht of ze kunnen helpen met het bestrijden van een brand op het eiland Sardinië. Volgens Italiaanse media heeft Frankrijk al twee vliegtuigen naar Sardinië gestuurd. In de nacht van zaterdag op zondag zijn bijna vierhonderd inwoners geëvacueerd.

In de loop van zondag mocht een deel weer terug naar huis, maar de branden zijn nog steeds niet onder controle. Inmiddels verplaatsen de vlammen zich richting de kust. In Sardinië zijn panden beschadigd en hebben boeren hun oogst en vee verloren, zo melden lokale media. Ook in het noordoosten van Spanje en een zuidelijk gebied in Frankrijk woeden bosbranden. In Zuid-Frankrijk woedt het vuur tussen Narbonne en Carcassonne. Daar proberen honderden brandweerlieden de vlammen te blussen, met hulp vanuit de lucht.

Waarschijnlijk zijn de branden ontstaan door hoge temperaturen in combinatie met harde wind. In Frankrijk is zo’n 8,5 vierkante kilometer bos verbrand. De Spaanse branden braken zaterdagavond uit in het noord-oosten van het land. De natuurbranden hebben inmiddels een gebied van zo’n 12 vierkante kilometer in beslag genomen. Een zomerkamp in de Spaanse bossen, waarbij 28 kinderen en 14 begeleiders aanwezig waren, moest worden geëvacueerd.

Voor zover bekend zijn bij de bosbranden nog geen slachtoffers gevallen. De branden hebben in Portugal, Frankrijk en Spanje stroomstoringen veroorzaakt, doordat ook hoogspanningslijnen in brand zijn gevlogen. Volgens netwerkbedrijf RTE zaten in Frankrijk zo’n 100.000 huishoudens zonder stroom.