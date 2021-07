250 scoutingleden veroordeeld wegens seksueel misbruik in VK en Ierland

In het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn meer dan 250 mensen veroordeeld voor seksueel misbruik van kinderen. Dit is gebeurd terwijl zij actief waren bij een scoutingsorganisatie, als leider of in een andere verantwoordelijke functie. In totaal ging het om 255 veroordelingen in zaken over verkrachting, aanranding en het maken en verspreiden van pornografische afbeeldingen. De zaken zijn in kaart gebracht door de juridische dienstverlener Bolt Burdon Kemp (BBK).

Enkele zaken hebben recent gespeeld, terwijl andere veroordelingen teruggaan tot de jaren vijftig. Een van van de daders is veroordeeld voor een celstraf van vijf jaar en zeven maanden omdat hij tussen 1991 en 1995 een jongen heeft misbruikt nadat hij hem chocoladerepen had gegeven. Ook in andere misbruikzaken wendden scoutingsleiders hun macht aan om minderjarigen te misbruiken.

Abbie Hickson, medewerker in het misbruikteam van BBK stelt zondag tegen The Guardian dat „een groot deel van het veiligheidsbeleid afhangt van de integriteit van Scout-leiders zelf”. Volgens Hickson ligt het aantal slachtoffers nog hoger dan 255, maar niet alle getroffenen durven daarvan aangifte te doen.

Ook in het buitenland lopen er zaken tegen scoutingsorganisaties. Eerder deze maand bereikte de landelijke scoutingvereniging Boy Scouts of America (BSA) een overeenkomst over een schikking van 850 miljoen dollar (omgerekend ongeveer 722 miljoen euro) met de advocaten van 60.000 slachtoffers van seksueel misbruik bij kinderen. Uit onderzoek van BSA zelf zijn tussen 1946 en 2016 zeker 12.254 minderjarigen het slachtoffer van misbruik door in elk geval 7.819 daders.