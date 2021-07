Zoektocht naar slachtoffers van ingestort appartementenblok Miami afgerond

De brandweer heeft de zoektocht naar slachtoffers van het ingestorte appartementenblok in Miami afgerond. In de afgelopen maand voerden hulpdiensten bergingswerkzaamheden uit, waarbij het puin verwijderd werd tijdens het zoeken naar lichamen. Dat puin is nu opgeslagen in een magazijn in de stad, op de plaats waar het gebouw stond zijn geen lichamen meer te vinden. Er is nog één vrouw vermist, haar lichaam moet nog geïdentificeerd worden. Verder zijn alle 97 doden geïdentificeerd, schrijven Amerikaanse media vrijdag.

De hoop op het vinden van overlevenden was al langere tijd opgegeven. Alleen in de eerste uren na de ramp in de wijk Surfside in Miami zijn er nog levende mensen uit het puin gered. De stad in Florida kreeg van verschillende staten hulp aangeboden en moest ruim 14.000 ton aan puin ruimen. Het brandweerdepartement bedankte vrijdag alle reddingswerkers voor hun inzet. De burgemeester van Miami-Dade County, waar de stad Miami onder valt, noemde de werkers „superhelden”.

Het appartementencomplex in Surfside stortte op 24 juni in. Na een aantal dagen bleek dat er in 2018 al veiligheidsrisico’s gconstateerd waren in het gebouw. Zo had een onderzoeker aangetoond dat onder meer het beton in slechte staat was. Ook zaten er gaten en scheuren in de pilaren van de parkeergarage onder het pand. Het zou 10 miljoen dollar hebben gekost om het te repareren.