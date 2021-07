We picknicken met ons gezin ergens op een berg in Frankrijk. Mijn man gooit een leeg sappak weg in de berm en vraagt aan de kinderen: „Wat doe ik hier fout?” Zegt onze middelste van negen: „Je moet het verder het bos ingooien, dan zien de mensen het niet.”

